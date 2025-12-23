Victor Angelescu a venit cu replica imediat după ce Gâlcă a spus că Rapid nu are lot de titlu. Câte transferuri sunt pregătite. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a învins-o pe Rapid în derby-ul ultimei etape din anul 2025, iar Costel Gâlcă nu s-a mai putut abține. Antrenorul giuleștenilor s-a plâns de calitatea slabă a lotului pe care îl deține și a explicat că nu poate emite pretenții la titlul de campioană cu jucătorii pe care îi are acum la dispoziție. Victor Angelescu și-a expus opinia la FANATIK SUPERLIGA despre reacția tehnicianului.

Cum a comentat Victor Angelescu declarațiile lui Costel Gâlcă de la finalul partidei FCSB – Rapid 2-1

Rapid este una dintre echipele ce au surprins plăcut în acest sezon, însă nu neapărat prin jocul prestat, ci mai mult prin rezultate. Deși nu a arătat o calitate extraordinară a jocului, formația de sub Podul Grant a fost pe prima poziție până la ultima etapă a anului 2025, când a fost depășită de Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au o conversie a șuturilor pe poartă în goluri foarte bună, însă faptul că își creează puține ocazii pe meci a început să se vadă. chiar și acela marcat pe final dintr-o lovitură de la 11 metri. subțire al lui Rapid:

„Știm că ne trebuie minimum doi jucători. Trebuie să tragem anumite concluzii după perioada asta mai slabă, nu doar după un meci, pentru că noi avem 3-4 meciuri de când jucăm așa. În momentul în care 2-3 jucători care fac diferența la noi nu merg, nu avem alții care să aducă un plus echipei. Ți se mai și accidentează un jucător, cum a fost Broza la noi, și nu am găsit pe nimeni care să joace la nivelul lui.

ADVERTISEMENT

Avem un lot bun, dar dacă stăm doar într-un prim „11” nu ai cum să câștigi titlul. Sunt de acord cu el. Niciun jucător nu poate să joace 40 de meciuri foarte bine, mai au și fluctuații. Alte echipe au loturi mult mai echilibrate, iar atunci când nu joacă bine unul apare altul. Dobre a jucat foarte mult, a jucat multe meciuri. Și Christensen are o anumită scădere. Până acum a făcut un campionat fantastic, dar în ultimul timp este la fel și el”, a explicat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Primește Costel Gâlcă întăriri la Rapid? Anunțul făcut de Victor Angelescu

Victor Angelescu, președintele Rapidului și totodată acționarul minoritar al echipei, a dezvăluit că se pregătesc minimum două transferuri la echipă, un atacant și un mijlocaș. El a mai anunțat că unii dintre jucătorii actuali vor părăsi clubul în ianuarie, iar fiecare plecare va atrage în mod automat un nou transfer.

„Avem minimum doi jucători pe care i-am fi adus indiferent de ce s-ar fi întâmplat, plus vor mai fi aduși și alții. Vom trage linie, iar la unii jucători, care nu au arătate ceea ce trebuie, vom renunța. Orice jucător care pleacă trebuie să fie înlocuit. Vrem să aducem un mijlocaș și un atacant, dar nu pot să vă spun acum exact cine pleacă și cu cine îl vom înlocui”, a mai anunțat Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică a pus tunurile pe Costel Gâlcă după FCSB – Rapid

. „Șumi” este de părere că ceea ce a făcut Costel Gâlcă a fost inacceptabil: „Nu spui că ai cantitate și nu ai calitate. Practic, spui că ești cel mai bun antrenor și nu ai ce antrena.

Acești jucători te-au demis de la Craiova, când te-au bătut pe Giulești, deși aveai un lot mai bun. Acești jucători te-au demis, practic te-au ajutat să îți încasezi clauza de la domnul Rotaru. Problema nu este calitatea la această echipă. Din punctul meu de vedere, fotbalul Rapidului este mult inferior calității lotului. Nu calitatea e problema. Trebuie să știi să folosești calitatea. Mulți jucători au calitate, dar trebuie antrenați”, a spus Marius Șumudică, printre altele, la FANATIK SUPERLIGA.