Victor Angelescu a vorbit cu Costel Gâlcă și nu s-a ferit după eșecul Rapidului din Cupă: “Ne așteptam la altceva de la unii jucători”

Victor Angelescu și Constantin Gâlcă au purtat o discuție după FC Argeș – Rapid 2-1. În ce stare se afla antrenorul alb-vișiniilor și ce rezultat trebuie să obțină echipa în partida cu FC Botoșani.
Răzvan Scarlat
04.12.2025 | 18:20
EXCLUSIV FANATIK
Victor Angelescu, discuție cu Constantin Gâlcă după FC Argeș - Rapid 2-1. Sursa foto: FANATIK
Eșecul cu FC Argeș din Cupa României Betano a agitat apele la Rapid, mai ales din cauza faptului că echipa lui Constantin Gâlcă a evoluat slab. Giuleștenii încearcă să treacă peste înfrângerea de la Mioveni, mai ales că luni îi așteaptă un meci de foc la Botoșani. Victor Angelescu, președintele alb-vișiniilor, a anunțat ce urmează, în viitorul apropiat, pentru clubul din Grant.

Ce așteptări are Victor Angelescu de la Rapid, după eșecul cu FC Argeș

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Angelescu a admis că Rapid a evoluat sub așteptări cu FC Argeș, dar a precizat că meciul trebuie lăsat în urmă. Liderul SuperLigii va juca, luni, cu FC Botoșani, unde trebuie să obțină cele trei puncte.

Clar, da. Am fi vrut să câștigăm și să facem un pas mare spre calificarea din grupe. Din păcate, am făcut o repriză a doua foarte slabă. Asta este, trebuie să trecem peste acest eșec și să ne focusăm pentru că avem un meci foarte important în campionat, un derby. Trebuie să mergem și să facem o figură frumoasă acolo și să câștigăm”, a spus președintele Rapidului.

Cine l-a dezamăgit pe președintele Rapidului în meciul de la Mioveni

La fel ca antrenorul Constantin Gâlcă, Victor Angelescu s-a declarat extrem de dezamăgit de defensiva Rapidului, care nu a mai arătat aceeași forță și cu FC Argeș.

Am jucat slab. Cel puțin linia de fund a jucat foarte slab. Bine, nu chiar toți. Dar, oricum, fundașii centrali au jucat slab. Au făcut și gafe, ceea ce, de obicei, nouă nu ni s-a întâmplat până acum, apărarea a fost unul dintre punctele forte. Sper să fie doar un accident”, a spus oficialul giuleștenilor.

Ce așteptări are Victor Angelescu de la partida cu FC Botoșani

Victor Angelescu este conștient că partida cu FC Botoșani va fi una dintre cele mai grele de până acum, dar nu concepe ca Rapid să nu obțină victoria. Așteaptă ca jucătorii să-și schimbe atitudinea și să arate că merită să fie lideri în SuperLiga.

Va fi una dintre cele mai grele deplasări. Dacă nu mă înșel, Botoșani are cea mai bună linie de clasament la meciurile de acasă. Deci, practic, jucăm cu o echipă care joacă foarte bine pe teren propriu. Dar suntem Rapid și cred că suntem cea mai bună echipă din deplasare. Așa că, normal, mergem să câștigăm. Mergem la victorie, nu mergem la egal. Trebuie să arătăm că suntem echipa de pe locul 1 și să mergem să câștigăm”, a spus Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Mesajul lui Victor Angelescu pentru Constantin Gâlcă

Victor Angelescu a mai dezvăluit că Gâlcă nu era deloc în apele lui după înfrângerea cu FC Argeș. Îi transmite, însă, să se concentreze asupra următorului meci, deoarece în fotbal nu ai timp să stai supărat.

Nu era fericit. Repet, au fost foarte multe greșeli personale în timpul meciului, anumiți jucători care au jucat mai puțin și la care ne așteptam să intre cu altă atitudine… Nu era fericit. Dar în fotbal nu ai timp să stai nici prea mult timp supărat, nici prea mult timp fericit pentru că vine următorul meci și trebuie să te concentrezi pe ce urmează”, a mai spus președintele Rapidului.

Sefii Rapidului AU GASIT VINOVATII pentru esecul din Cupa cu FC Arges. ANALIZA lui Victor Angelescu

