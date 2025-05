Victor Angelescu a vorbit despre viitorul lui Marius Șumudică înainte de U Craiova – Rapid: „E ultima șansă”

Partida Universitatea Craiova – Rapid este programată vineri, 2 mai, de la ora 20:30, iar Victor Angelescu este conștient de faptul că este ultima șansă pentru ”alb-vișinii” de a continua bătălia pentru cupele europene.

Ce așteptări are Victor Angelescu de la Universitatea Craiova – Rapid

Înainte de , acționarul minoritar al grupării giuleștene s-a plâns de faptul că deși a jucat bine, echipa nu a făcut destule puncte în ultimele etape.

ADVERTISEMENT

”E ultima șansă. Sper să facem un joc bun și să câștigăm. Dacă nu o facem, nu mai prindem locul 4. Și pentru Craiova e ultima șansă, trebuie să câștige. Ar trebui să fie un meci frumos, ambele echipe vor juca la victorie. Sperăm să câștigăm.

Cu FCSB am făcut o repriză bună, dar e important cum vom începe azi meciul. Am făcut partide bune în play-off, dar doar cu Dinamo am obținut un rezultat bun. Am avut momente bune mereu. Și cu FCSB, la acel 3-3, am făcut un meci bun”, a declarat Angelescu, la .

ADVERTISEMENT

Detalii despre situația lui Șumudică

Oficialul rapidist a reiterat faptul că dacă nu se va ajunge în cupele europene și a anunțat că Dan Șucu nu a contactat alți tehnicieni.

”Domnul Șucu nu are cum să fie fericit după cele întâmplate. Există o supărare. Toți din club și fanii sunt supărați. Nu avem cum să fim fericiți când vedem că suntem aproape să nu ne îndeplinim obiectivul. Trebuie să facem lucrurile mai bine la anul. Am luat și ceva măsuri, sperăm să fie mai bine. Le vom anunța la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

Contract cu Șumudică avem până la finalul sezonului. Dacă reușim să ne calificăm în cupele europene se prelungește automat. La finalul sezonului vom avea o discuție cu Marius și vedem ce decizie vom lua. Din câte știu, domnul Șucu nu a discutat cu alți antrenori. Să terminăm sezonul și vom vedea ce va fi”, a spus Victor Angelescu.