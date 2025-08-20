Victor Angelescu, accidentare șocantă! „I-a ieșit cotul prin mână!”. Momente cumplite pentru acționarul de la Rapid. Exclusiv

Recent, cu ocazia meciului Rapid – FCSB 2-2, , iar acum FANATIK a aflat ce s-a întâmplat cu acționarul minoritar al clubului din Giulești.

Victor Angelescu și-a rupt mâna din cot la o „miuță” cu prietenii! Dezvăluiri teribile făcute de apropiații lui: „I-a ieșit cotul prin mână!”

Din informațiile noastre, momentul s-a petrecut în timp ce oficialul echipei bucureștene se afla la o „miuță” alături de câțiva prieteni, dar și împreună cu anumiți angajați ai clubului alb-vișiniu. La un moment dat, el s-a dezechilibrat și a căzut. Din nefericire, și-a prins mâna sub el, iar brațul nu rezistat sub presiunea respectivă, exercitată deci de întreaga lui greutate, și a cedat în zona cotului, diagnosticul fiind bineînțeles de fractură.

Anumiți apropiați ai săi spun chiar că a fost vorba despre o fractură deschisă, ceea ce înseamnă că s-ar putea spune chiar că „i-a ieșit cotul prin mână”, așa cum au transmis persoanele respective. Bineînțeles că durerea resimțită de Angelescu în momentele respective a fost una teribilă.

Cu atât mai mult cu cât problema a fost atât de gravă încât, atunci când a ajuns la spital, a fost informat că nu poate fi operat, pentru că o intervenție chirurgicală ar fi presupus riscuri mari în conjunctura respectivă, cotul respectiv fiind practic „distrus”.

Acționarul minoritar de la Rapid are dureri cumplite și este nevoit să ia calmante

Astfel, a fost nevoie ca brațul să fie „reconfigurat” în acele momente „pe viu”, deci fără anestezie, și ulterior băgat în ghips. După o perioadă în care această stare se va menține, va trebui ca să treacă printr-o perioadă de recuperare, care urmează să fie de asemenea una destul de complicată, întrucât este vorba despre cea mai sensibilă articulație din corpul uman, iar problemele din acea zonă sunt destul de greu de remediat și este nevoie și de destul de mult timp în acest sens.

În prezent, el resimte în continuare dureri foarte puternice și este nevoit astfel să apeleze chiar la calmante pentru a putea face față acestei situații.