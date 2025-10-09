Cum a făcut Victor Angelescu primul milion de euro. În ce domeniu a lucrat președintele și acționarul Rapidului înainte de a ajunge în fotbalul românesc

Investitorii din fotbalul românesc sunt foarte puțini, iar unul dintre aceștia, Victor Angelescu, a dat cărțile pe față și a povestit cum a reușit să facă bani de tânăr.

Victor Angelescu, investitorul de la Rapid, povestea primului milion de euro. Cum a reușit să facă bani

Acționarul de la Rapid dezvăluie că a lucrat de tânăr în domeniul financiar, a învățat secretele și așa a reușit să avanseze în carieră, ajungând să fie director al unui fond de investiții.

„M-ai întrebat cum am făcut primul milion. L-am făcut din muncă, de tânăr am muncit în domeniul financiar, de la 20 de ani prima oară. Am fost angajat în fostul Bancpost, aşa se numea atunci. M-am angajat şi eram call center, răspundeam la telefoane, sunam clienţii, eram entry-level. Am făcut mai mulţi paşi, am tot promovat, m-am ţinut de muncă. După am plecat şi am ajuns să fiu director în Bancpost, în Eurobank.

Am plecat de acolo ca director general într-un IFN, după care ca director mai întâi de recuperare şi apoi director general, apoi am ocupat multe funcţii în fondul de investiţii, în APS. Acolo am stat vreo 13 ani. Acolo am făcut primul milion. APS-ul e mare, cei din domeniul financiar ştiu. Un fond de investiţii e clar că e în domeniul financiar, dar depinde de ce mandat are. Poate fi un fond de investiţii în real estate, la bursă, în multe alte domenii.

Fondul la care am lucrat era în credite neperformante, un fond foarte mare. Sunt fonduri de pensii, care gestionează banii şi asta înseamnă că banii sunt luaţi, de la pompieri, poliţişti, şi sunt investiţi în lucruri destul de sigure, la bursă, la acţiuni, în real estate”, a povestit Victor Angelescu la

Din ce face Victor Angelescu acum bani pentru a investi la Rapid

Victor Angelescu a spus și din ce face bani acum, după ce a plecat din compania în care a lucrat peste 10 ani. Acesta deține acum propriul fond de investiții și cumpără proprietăți în România, momentan, fără a avea puterea financiară de a face lucrurile precum la firma unde a activat înainte.

„APS-ul era şi investitor, şi gestiona. Eu mă ocupam de partea de gestionare a creditelor şi am lucrat 13 ani la ei. Atunci am făcut banii, apoi am ajuns să conduc APS în toate ţările pe partea de gestionare a activelor, că mai era un director pe investiţii. În România, la un moment dat, cred că eram unul dintre cei mai mari deţinători de active real estate, cumpărasem portofolii de 4 miliarde de euro, cam atât deţineam ca active. Le luam, rezolvam problemele, le vindeam, adică rezolvam creditele neperformante, insolvenţe.

APS cred că a avut jumătate din industria României, zeci de mii de apartamente, fabrici, blocuri de birouri peste tot, de la silozuri, terenuri arabile. Aveau în jur de 4 miliarde valoare. Am avut ani şi cu 150 de zboruri. Aşa am ajuns să fac primul milion, prin muncă, bonusuri, am investit şi, când am ajuns să câştig mai bine am investit în real estate personal. Am început să cumpăr proprietăţi. Am şi dezvoltat mai târziu, că după 13-14 ani am decis ca orice om să plec şi să-mi fac propriul fond, mult mai mic, că nu sunt la nivelul respectiv. Am făcut propriul fond strict pe real estate, unde am mai mult parteneri, investitori, doar în România, nu ca APS”, a mai spus Victor Angelescu.

Ce buget are Rapid, acolo unde Victor Angelescu și Dan Șucu investesc

Victor Angelescu a venit alături de Rapid când echipa era în Liga 3 și visa să revină în primul eșalon. Pe atunci, banii necesari erau mult mai puțini față de ce se cere acum la echipa din Giulești. De altfel, pentru Angelescu nu era prima aventură în fotbalul românesc, după ce a fost, în trecut, și finanțator la FC Snagov, echipă de ligă secundă la momentul respectiv.

cu 10 la sută din acțiuni, așa cum scria FANATIK în luna mai. Dan Șucu este acționar majoritar cu 90 la sută din acțiuni și acoperă aproape integral costurile necesare la echipa de lângă Podul Grant. , conform informațiilor prezentate de FANATIK. În acest sezon, cheltuielile s-ar fi mărit, iar preconizările sunt că echipa bucureșteană va cheltui undeva la 15 milioane de euro.