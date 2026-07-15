Victor Angelescu, anunț crucial despre viitorul fiului lui Dan Șucu la Rapid: „Poate să joace fără probleme”

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Victor Angelescu (41 de ani) a vorbit deschis despre situația lui Andrei Șucu (17 ani), fiul lui Dan Șucu (63 de ani), la Rapid. Acționarul minoritar al clubului din Giulești s-a arătat convins de faptul că în scurt timp tânărul mijlocaș ofensiv ar putea deveni o piesă importantă în angrenajul echipei, însă bineînțeles doar în cazul în care antrenorul Daniel Pancu va considera oportună această chestiune.

Ce a spus Victor Angelescu despre viitorul lui Andrei Șucu la Rapid

Astfel, Angelescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Șucu, despre care a spus că se pregătește exemplar la antrenamente. „Nu mai are unde să rămână altundeva. În acest moment nu sunt oferte să îl împrumutăm, va rămâne în lotul primei echipe. Va juca la Rapid dacă merită, Dan Șucu a avut și alt copil care era mai mare, nu a fost promovat și la 18 ani s-a lăsat de fotbal. Când va decide antrenorul că merită să joace, va intra.

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Trebuie să demonstreze, dacă va merita, Daniel Pancu îl va băga să joace, dacă nu, nu. Are potențial destul de bun, e un copil talentat, muncește foarte mult la toate antrenamentele. Va ține de el dacă va demonstra când i se va da șansa. Pot să vă spun că știu de la antrenamente și de la meciurile de juniori. Poate să joace la Rapid fără niciun fel de problemă”, în direct la

Cum vede Victor Angelescu lupta pentru titlul din SuperLiga

De asemenea, cu aceeași ocazie, a vorbit și despre lupta pentru titlu care se preconizează în acest sezon de SuperLiga, dar și despre obiectivul Rapidului sub comanda lui Daniel Pancu: „M-am uitat la primul meci al Craiovei și au arătat bine. Știm din sezonul trecut că e o echipă foarte puternică, e campioana. Da, cred că e favorită la titlu. FCSB are echipă foarte bună, sunt convins că vor fi în play-off și se vor bate la campionat, dar Craiova cred că e favorită. Au un lot care a demonstrat sezonul trecut și cred că au prima șansă.

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(n.r. Despre obiectivul Rapidului în noul sezon) Mai întâi în play-off și după aia normal că ne-am dori prezența într-o cupă europeană. Să sperăm că vom face un play-off mai bun decât ultimele. (n.r. Despre o declarație dată recent de Daniel Pancu) Se referea la Rapid, nu neapărat în acest an, în ultimii ani lipsește faptul că nu am fost în Europa, ar fi fost o experiență care ar fi adus destul de mult”.