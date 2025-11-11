Victor Angelescu, anunț devastator despre un fotbalist al Rapidului! „Nu știu dacă va mai juca în acest sezon”

ADVERTISEMENT

Borisav Burmaz s-a accidentat grav în partida amicală dintre Rapid și Vardar Skopje, disputată în cantonamentul de vară al giuleștenilor. Atacantul sârb a suferit o leziune a ligamentului încrucișat anterior și a trecut printr-o intervenție chirurgicală, însă veștile cu privire la revenirea sa pe gazon nu sunt pozitive, aspect dezvăluit de președintele giuleștenilor, Victor Angelescu.

Victor Angelescu, anunț trist despre accidentarea fotbalistului Rapidului. Ce se întâmplă cu Borisav Burmaz

Victor Angelescu a anunțat că „vârful” sârb se află în continuare într-o situație foarte complicată, existând posibilitatea ca acesta să nu revină pe gazon până la finalul stagiunii. „La Burmaz e foarte grav! Nu știu dacă mai joacă sezonul ăsta”, a declarat președintele Rapidului, conform .

Transferat de Rapid de la Vozdovac în ianuarie 2024, în schimbul sumei de 100.000 de euro, a evoluat în 56 de partide pentru giuleșteni în toate competițiile. Atacantul de 24 de ani a reușit să marcheze de 11 ori pentru giuleșteni, oferind și două pase decisive în tricoul „alb-vișiniu”.

Care este situația jucătorilor accidentați de la Rapid în acest moment

, Andrei Borza, Cristian Ignat și Drilon Hazrollaj. „Cristi Ignat nu va reveni până nu va face și cantonamentul de iarnă. Va reveni după pauza de iarnă.

Borza poate prinde ultimele 2-3 etape până pe 21 decembrie, iar șanse cam la fel ca la Borza sunt și la Hazrollaj. Borza ar putea prinde ultimele 2-3 meciuri și să intre. Depinde cum decurg lucrurile, momentan a început și el alergările”, a declarat oficialul giuleștenilor.

Ce variante are Costel Gâlcă pentru postul de atacant în absența lui Borisav Burmaz

Rapid are trei jucători în lot al căror post de bază este cel de „vârf”. Este vorba despre Elvir Koljic, Antoine Baroan și Timotej Jambor. În majoritatea partidelor, Costel Gâlcă a ales să se bazeze din primul minut pe fotbalistul bosniac, care a marcat de 5 ori în cele 13 partide disputate.

Tot în 13 meciuri de campionat a evoluat și Baroan, însă acesta a intrat aproape de fiecare dată pe parcursul partidelor, de obicei chiar în locul lui Koljic, reușind să marcheze două goluri, ambele în partida cu FC Botoșani. În fine, Timotej Jambor a evoluat în doar 6 partide de campionat, toate în primele 8 etape, fără să înscrie.