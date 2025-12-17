Victor Angelescu anunță noi demersuri la CCA, după arbitrajele scandaloase la adresa Rapidului: ”Singuri împotriva tuturor. Suntem vânați de 20 de etape”

ADVERTISEMENT

În ciuda faptului că Rapid este primul primul loc, Victor Angelescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că giuleștenii nu sunt lăsați să câștige titlul și a avut un nou discurs dur la adresa arbitrajelor.

Victor Angelescu, mesaj ferm după arbitrajele potrivnice avute de Rapid

Președintele clubului din Giulești a precizat faptul că se simte faptul că echipa a fost vânată în această primă parte a campionatului și a anunțat că, cel mai probabil, în pauza competițională va fi o nouă întâlnire cu Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor.

”E o frustrare foarte mare din partea noastră, pentru că pur și simplu mi se pare că suntem vânați de 20 de etape. Nu am primit absolut nimic niciodată, nici când au fost foarte clare, nici când au fost 75%, nici când au fost 51%, iar alții primesc și când nu e.

Ce putem să facem? Să strigăm, să mergem. De la noi a pornit și data trecută, am trimis o scrisoare către domnul Vassaras, ne-am văzut cu el. Acum nu știu dacă e de vină domnul Vassaras sau fiecare arbitru individual, dar cred că ar trebui să fim mult mai respectați.

Ar trebui la meciurile noastre să fie arbitri care au o anumită experiență. Ok, înțeleg, poate un meci sezon, două, dar nu poți să ne dai două etape la rând arbitri care nu au experiență la nivelul SuperLigii.

Mergem mai departe, pentru în fotbal tot timpul săptămâna următoare e alt meci și în momentul de față avem un derby foarte important. Trebuie să uităm de meciul cu Oțelul și să ne gândim la cel cu FCSB, pentru că e cel mai important”, a declarat Victor Angelescu, la .

Giuleștenii își strigă frustrarea după înfrângerea cu Oțelul

Întrebat dacă Rapid urmează să facă o nouă scrisoare către Kyros Vassaras, în care să prezinte din nou erorile de arbitraj împotriva echipei lui Costel Gâlcă, Angelescu a explicat că vor trebui să se ajute singuri pentru a câștiga titlul.

”Nu, le-am pus și data trecută. S-au mai adunat, probabil că o să mai trimitem. Am vorbit atunci să ne vedem de trei ori pe an și probabil că ne vom vedea în pauza competițională. Pot să admit că arbitrii mai fac greșeli, dar să vii să arbitrezi de maniera respectivă pe Giulești…

Poate nu a avut cele mai grave erori dacă le compari cu alte greșeli extrem de clare împotriva noastră, dar toată maniera… Cine înțelege, înțelege. Nu poți să greșești numai la penalty-uri, nu s-au dat multe lucruri, nu s-au dat galbene, nu s-au dat lovituri libere, nu s-au dat cornere clare.

Va trebui să câștigăm campionatul chiar fiind singuri împotriva tuturor și să avem un lot de 10 ori mai puternic ca să putem fi lăsați să câștigăm un campionat.

M-ați întrebat doar de arbitraj, dar nu cred că arbitrajul este principalul motiv al înfrângerii noastre. Până la urmă noi am făcut un meci slab cu Oțelul și trebuie să recunoaștem. Însă faptul că noi am făcut un meci slab nu înseamnă că nu au existat și erori de arbitraj”, a spus el.

Fazele pentru care Rapid face scandal

În intervenția telefonică pe care a avut-o la FANATIK SUPERLIGA, oficialul rapidist a acuzat , însă cel mai mult a fost deranjat de maniera în care a condus jocul Cristian Moldoveanu.

”Sunt trei faze la care poți cât de cât să te uiți, dar înțeleg că la prima mingea încă nu era în joc. Oricum, la faza respectivă e minim galben și lovitură liberă la Gojkovic și nu ni s-a dat nimic. Dar cred că la Koljic și la Petrila e penalty.

Dacă ne uităm ce penalty-uri se dau la noi în campionat cu VAR și când intervine VAR-ul intervine și pentru lucruri mai puțin clare. Știu că noi nu avem niciun penalty, dar ideea e că dacă ai să ți se dea. Nu văd o problemă că li s-au dat celor de la FCSB 9 penalty-uri, probabil că majoritatea au fost. Noi am avut foarte multe nedate.

Dacă dădea penalty la Koljic putea să vină cineva să spună că nu e conform regulamentului? Nu, e contact, îi pune piedică. Nouă nu ni se dă nici când e 75%, 80% sau clar. S-au dat la alte echipe penalty-uri pentru contacte de 10 ori mai mici.

Nu mă refer la FCSB. Nu în campionatul ăsta, poate în alte campionate. Nu mi s-a părut că FCSB a fost avantajată până acum în campionatul ăsta”, a afirmat Victor Angelescu.

Rapid a acuzat și maniera de arbitraj de la întâlnirea cu Csikszereda

Președintele clubului Rapid a explicat că cel mai mult l-a nemulțumit delegarea unui arbitru fără experiență la o partidă extrem de importantă cum a fost cea cu Oțelul. ”Am spus de arbitraj și la meciul cu Csikszereda pe care l-am câștigat clar. Am avut un arbitru neexperimentat care a pierdut meciul de sub control.

Când vine un arbitrul neexperimentat pe Giulești se pot întâmpla lucruri, mai ales când suntem pe locul 1 și avem un meci important cu Oțelul. Nu e normală această delegare nici pentru el. N-ai cum să nu vezi lovitura liberă și faultul grosolan la Gojkovic. Poți să fi oriunde și pe Lună s-a văzut.

N-ai cum să nu vezi un corner la Christensen când trage și e deviată mingea de vezi din orice unghi. Chestiile astea chiar dacă sunt mici, când le simți n-ai cum să nu fii frustrat. Așa se frustrează și jucătorii, și publicul. Și au fost foarte multe lucruri.

Scăpăm 3 cu 2 în minutul 9, un jucător al lor căzut pe jos și oprește meciul. Pe lângă că-l oprește, după le dă și minge de arbitru lor. Păi de ce? Nu există nicio explicație. După ce că ne oprești contraatacul, le dai lor mingea?

Poate zic unii că vine Rapidul acum, dar când faci de șapte ori chestia asta și nu dai nici corner, nici lovituri libere, nici faulturi, atunci normal că ești frustrat”, a explicat Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Pe cine vrea Angelescu arbitru la derby-ul FCSB – Rapid

În condițiile acestui scandal uriaș născut după meciul cu Oțelul, președintele Rapidului a nominalizat arbitrul pe care l-ar vrea la derby-ul cu FCSB și a anunțat cel puțin două transferuri pentru perioada de iarnă.

”(n.r. – Vă e teamă de arbitraj la FCSB – Rapid?) Depinde cine arbitrează. Dacă aș ști arbitrul v-aș spune. Dacă ne arbitrează Radu Petrescu nu mi-e teamă, e clar ce se întâmplă. (n.r. – Dacă vă arbitrează Istvan Kovacs?) Eu sunt mulțumit. Mi s-ar părea normal să ne arbitreze el, pentru că teoretic e cel mai bun arbitru român.

(n.r. – Ce veți face în această iarnă ca să devină lotul mai puternic?) Vom face transferuri, am zis că vom aduce măcar doi jucători. Un număr 10, un atacant și vom vedea dacă mai luăm și în funcție dacă pleacă cineva. E clar că avem nevoie”, a precizat Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA.