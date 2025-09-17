Sport

Victor Angelescu îl scoate la „interval” pe Kyros Vassaras: „Bătaie de joc. Așa poate înțelege mai bine”. Decizie categorică luată de Rapid

Victor Angelescu are în plan să se întâlnească, față în față, cu Kyros Vassaras. Președintele Rapidului vrea explicații din partea grecului din fruntea CCA
Cristian Măciucă
17.09.2025 | 20:45
Victor Angelescu i-a dat „interval” lui Kyros Vassaras: „Poate înțelege mai bine”. FOTO: Fanatik

Victor Angelescu (41 de ani) s-a săturat ca Rapid să fie dezavantajată de arbitri și vrea o întâlnire cu Kyros Vassaras (59 de ani). Acționarul minoritar al giuleștenilor e nemulțumit că echipa sa a fost privată de minim 7 penalty-uri în acest start de sezon.

Victor Angelescu, întâlnire de gradul zero cu Kyros Vassaras: „Nouă nu ni se dă nimic, fraților. Nimic!”

Alături de Universitatea Craiova, Rapid e singura echipă neînvinsă din SuperLiga. După 9 etape, gruparea de sub Podul Grant este pe locul 2, cu 19 puncte, la patru lungimi de lider. Cu toate acestea, Victor Angelescu e convins că alb-vișiniii ar fi trebuit să stea și mai bine în clasament, dar nu au fost lăsați de arbitri.

„Am avut 7 penalty-uri și nu ni s-a dat niciunul. Nouă nu ni s-a dat penalty. Am zis asta la începutul sezonului, de când sunt președinte, că o să stau și o să număr penalty-urile în sezonul ăsta. De-atunci cred că cineva m-a auzit și mi-a zis să stau să număr pentru că nu ni s-a dat absolut niciunul în toate etapele astea.

Pot să mai înțeleg o greșeală, arbitrajul nu e perfect nicăieri, se mai întâmplă erori și la VAR. Bine, dar din 7 penalty-uri să nu dai niciunul? Când avem penalty 100% nu se dă, când avem penalty 75% clar nu se dă. Unde e 50-50% nu ți se dă, înțeleg. Nouă nu ni se dă nimic, fraților. Nimic! Două de 50 cât fac? 50+50?”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport 1. 

„Ai impresia că e o bătaie de joc”

Rapid a acuzat arbitrajul inclusiv la ultimul meci de campionat. Echipa lui Gâlcă a făcut 0-0 pe terenul Universității Cluj, acolo unde a solicitat 2 lovituri de pedeapsă. 

„Am vorbit și o să cerem o întrevedere cu Vassaras. Săptămâna asta chiar pregătim, avem toate fazele. O să i le și trimitem, dar sunt convins că cei de la comisie știu și vrem și noi să avem o discuție cu Vassaras, cu cineva de acolo. Noi am vrea cu domnul Vassaras. Când are timp să ne explice și nouă pentru că nici nu au ieșit de la CCA după toate penalty-urile despre care vorbim.

Să spună dacă a fost o gafă sau nu, ‘Ăla da, celălalt nu’. Poate judecăm noi prost și ne explică. Poate eu sunt subiectiv, că sunt Rapid. Să-mi zică, ‘Nu e pentru că așa se interpretează regulamentul’.

Oricine să iasă, să zică, ‘Faza asta s-a judecat în sensul ăsta. Uite, s-a greșit, că s-au mai luat decizii’. Eu cred că dacă CCA ar ieși și ar zice, la meciul X e o greșeală, cum au mai făcut-o câteodată, pe cuvântul meu, cred că oamenii ăia ar fi mai calmi.

Eu sunt mai frustrat în momentul în care e o tăcere, sunt atâtea penalty-uri de care nimeni nu zice nimic. Ai impresia că e o bătaie de joc. Își bat joc de tine. 

Noi o să cerem o întrevedere, nu contează dacă au mai făcut-o alții. Am vorbit intern, poate înțelege mai bine. Poate noi greșim și nu vedem 7 penalty-uri, poate au fost 4. Dar hențul de la Botoșani nu ai cum”, a adăugat președintele Rapidului.

