Victor Angelescu anunță o întâlnire între Cristi Săpunaru și Dan Șucu. Reacția fostului căpitan de la Rapid: „Am constatat cu stupoare”

Deși s-a vorbit că va ocupa o funcție administrativă după retragerea din activitate, Cristi Săpunaru . Acest lucru a dus la un scandal uriaș, iar fostul căpitan nu a ezitat să-l acuze pe Victor Angelescu.

Victor Angelescu a readus în prim-plan scandalul cu Cristi Săpunaru

Prezent la , acționarul minoritar Victor Angelescu a încercat să liniștească apele în conflictul cu Săpunaru, dar a precizat că .

”Nu aveam cu ce să mint, pentru că nu am spus că i s-a propus ceva. Am spus că nu credeam că ar accepta o poziție onorifică în club. Am vorbit cu el, i-am dat mesaj. Am fost și cred că sunt în continuare prieten cu Cristi, m-am înțeles bine cu el cât timp a fost în club.

Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, e o chestie care a afectat și clubul. E o legendă a noastră și ar putea reveni în club. Îl înțeleg și pe el că e supărat, dar noi trebuie să ne concentrăm pe ce avem de făcut în acest sezon. Am avut oportunitatea de a-l aduce pe Mauro (n.r. – Mauro Pederzoli) prin prisma relațiilor pe care domnul Șucu le are în Italia și s-a luat această decizie.

Cred că pentru Rapid este o decizie foarte bună, deoarece nu am avut în România un director sportiv cu atâta experiență. După acea a apărut acel scandal care a afectat foarte mult clubul și nu e normal”, a declarat Angelescu.

Urmează o întâlnire Șucu – Săpunaru

Oficialul grupării din Giulești a anunțat că Săpunaru va avea o întâlnire cu Dan Șucu pentru a vorbi despre o posibilă colaborare și a precizat că în sezonul trecut a fost interzis consumul de alcool în vestiarul Rapidului.

”Asta a fost marea noastră problemă anul trecut, totul a fost în ziare, sperăm să nu se mai repete în sezonul ăsta. Pe viitor, Cristi va avea o discuție cu domnul Șucu și o să vedem dacă își dorește să rămână pe o altă funcție.

(n.r. – Suporterii se plâng că dispar rapidiștii). Nu am vrut noi să dispară rapidiștii din club. Mai sunt și sperăm noi să fie cât mai mulți. Ne-am fi dorit să fie altfel, dar acum trebuie să ne axăm pe sezonul următor și să nu ne mai uităm la scandaluri. Nu mai vreau să vorbesc de Săpunaru, am zis tot ce avea de spus.

(n.r. – A fost interzis consumul de bere în vestiar la Rapid?) Asta a depins de fiecare antrenor în parte. Unii au lăsat jucători să bea o bere și să mănânce pizza, alții nu. În sezonul trecut, alcoolul era interzis după meci”, a spus Victor Angelescu.

Idolul Giuleștiului, replică pentru Angelescu

După ieșirea lui Victor Angelescu, fostul căpitan al Rapidului, Cristi Săpunaru, i-a dat imediat replica. Acesta se întreabă retoric de ce nu s-a luat nicio măsură împotriva persoanei care a făcut publice imaginile din ”scandalul băutura”.

”Conform declarației de astăzi a domnului Angelescu, am constatat cu stupoare că este profund afectat de pătarea imaginii clubului și a mea. Însă nu pot să nu mă întreb: de ce acționari clubului nu au luat nicio măsură împotriva persoanei care a provocat acest scandal?

Domnul Angelescu, după publicarea materialului denigrator în mass-media, a vizionat filmările și, în urma discuțiilor purtate direct cu mine, știe foarte clar cine este acea persoană. Și atunci, eu ce să mai cred? Că suntem prieteni? Sau că adevărul și dreptatea contează doar când e convenabil?”, a scris Săpunaru, pe rețelele de socializare.

Angelescu, entuziasmat de aducerea lui Mauro Pederzoli

Victor Angelescu este încântat de relația excelentă dintre directorul sportiv Mauro Pederzoli și antrenorul Costel Gâlcă și s-a arătat mulțumit de cum au ieșit .

”Pe partea sportivă, Mauro și Costel sunt pe aceeași lungime de undă. Eu cu Mauro nu am apucat să vorbesc decât de vreo 3-4 ori, dar e un om cu mare experiență. Acum rămâne să o vedem și în practică.

Eu sunt entuziast pentru ceea ce vrea, ceea ce își dorește și avem o relație bună până acum. Putem să ne pregătim cât de bine se poate, dar trebuie să arătăm în teren și să fim o familie. Domnul Șucu a fost și este prezent la Rapid, chiar și de când a intrat la Genoa.

(n.r. – Vor fi tricourile care să vă ducă în Europa?) Sper să nu fie doar un obiect vestimentar și să rămână în istorie ca fiind primul tricou care ne duce în Europa sau ne câștigă un trofeu după ce s-a reluat proiectul de la Liga 4. Abia l-am lansat, vom vedea ce vor spune suporterii. Mie îmi place, dar important e să le placă lor”, a afirmat el.

Pe ce se bazează optimismul lui Angelescu

Acționarul minoritar al Rapidului speră ca echipa să obțină o victorie în partida cu FC Argeș din prima etapă a noului sezon din SuperLiga și este optimist că lucrurile vor merge mult mai bine decât în stagiunea precedentă.

”(n.r. – Cum vedeți meciul cu FC Argeș?) Va fi un meci foarte greu, dar sper să câștigăm și să începem cu dreptul. Am arătat bine în această perioadă și mi-aș dori să arătăm un fotbal ofensiv la Pitești, să ne dominăm adversarul și să câștigăm cele 3 puncte pentru că sezonul ăsta trebuie să cucerim un trofeu.

Sunt mai optimist decât sezonul trecut, pentru că nu am făcut atât de multe transferuri. Cred că avem un lot bun, cred că Gâlcă poate să propună un fotbal pe care Rapid și l-ar dori și mai cred că echipa avea nevoie de un sezon să se omogenizeze. Vrem să ne batem la titlu și la Cupă.

Am făcut greșeli sezonul trecut, ni le asumăm. S-au făcut multe transferuri, nu cred că trebuia să facem atâtea, s-au schimbat antrenori, nu ne-a ieșit cum am vrut cu Neil Lennon. E de domeniul trecutului, vrem să ne uităm în față și sper ca sezonul acesta să fie cel mai reușit”, a încheiat Victor Angelescu.