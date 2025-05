Victor Angelescu anunță revoluție la Rapid după un nou sezon dezastruos: „Prea multe orgolii și scandaluri! Vom tăia în carne vie!”

Locul 5, sau 6 – funcție de rezultatele din ultima etapă –, și semifinală de Cupa României înseamnă că Rapid a ratat obiectivul de a participa în sezonul viitor de cupe europene, lucru care nemulțumește teribil patronatul, iar Victor Angelescu a anunțat revoluția în Giulești.

Victor Angelescu: „Sezoanele viitoare nu vom mai accepta așa ceva”

În penultima etapă de play-off, la , Rapid avea nevoie de 3 puncte cu CFR Cluj pentru a mai spera la Conference League. , rezultat fatal pentru mandatul lui Marius Șumudică pe banca echipei din Giulești.

Dincolo de Victor Angelescu a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că vor fi schimbări importante și în lotul de jucători. Evident, cei care nu au dat randament vor pleca și alții vor veni în locul lor.

„Domnul Șucu ce spune?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe Victor Angelescu.

„Vă dați seama că e foarte supărat pentru ce s-a întâmplat aseară și de tot sezonul. Repet, trebuie să fim o familie! Sezoanele viitoare nu vom mai accepta așa ceva. Foarte mulți din club nu s-au înțeles, tot timpul fiecare a căutat să câștige punctele pentru el și să fie mai important decât echipa. Și, din păcate, nu se poate. Fără echipă la toate nivelurile din club nu poți să realizezi nimic”, a decretat Victor Angelescu.

Victor Angelescu: „Sezon ratat. Vom tăia în carne vie!”

„Eu, personal, asta cred. (n.r. – lipsa de rezultate a venit din prea multe orgolii la Rapid). Tot sezonul, tot timpul, la noi au fost o problemă, un scandal. Nu trebuie să mai spun eu. Când ești familie, trebuie să fii unit, nu indiferent. Da, prea multe orgolii din partea multora. Nu e ceva ce ne dorim. Și aici va trebui să tăiem în carne vie!

Eu nu am cum să am gândul dacă să continui sau nu la Rapid. Îmi doresc, dacă se poate, să continui toată viața la Rapid. Vom vedea ce se va întâmpla în anii următori, dar nu m-am gândit niciodată (n.r. – să renunțe la club). Mai ales că sunt de mult la Rapid, de când era în ligile inferioare. Îmi doresc să fiu în club în momentul în care câștigăm un nou campionat sau o nouă Cupă. Chiar m-aș simți împlinit. Dar este un sezon ratat. Și, repet, nu aveam voie să facem asta. Le cer și le cerem scuze suporterilor, dar pot să promit că din sezonul viitor vom arăta cu totul și cu totul altfel.

Victor Angelescu anunță revoluția la Rapid: „De unii va trebui să ne despărțim, pentru că nu au arătat ceea ce trebuie”

„N-o să rămână același lot pentru sezonul viitor. Or să vină jucători și or să plece alții. Dar, da, cu mulți jucători care sunt astăzi la Rapid putem să ne batem la titlu. Eu cred principalul motiv a fost faptul că noi nu am fost o familie. Și au existat tot timpul discuții, de la birouri la partea sportivă, absolut toți. Ar fi trebuit să arătăm altfel.

Eu chiar cred că avem niște jucători foarte buni în lot. Nu cred că minte transfermarkt-ul, nu pot să fie diferențe foarte mari. Avem al doilea lot, la o diferență destul de mare. Nu ar fi trebuit niciodată să terminăm pe cinci sau pe șase. Și chiar cred că avem unii jucători foarte buni. Cred 100% în valoarea jucărilor. Mulți, nu toți! De unii va trebui să ne despărțim, pentru că nu au arătat ceea ce trebuie. Dar în nici un caz nu voi da numele acum”, a concluzionat acționarul minoritar al Rapidului.