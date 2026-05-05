Victor Angelescu, anunțul momentului despre Daniel Pancu: „Va antrena Rapidul”

Victor Angelescu (41 de ani) a reacționat după ce FANATIK a anunțat în exclusivitate că Daniel Pancu (48 de ani), în prezent la CFR Cluj, îl va înlocui în această vară pe Costel Gâlcă (54 de ani) în funcția de antrenor principal la Rapid. Președintele clubului din Giulești nu a exclus deloc această chestiune, ba chiar din contră.

Victor Angelescu, prima reacție despre numirea lui Daniel Pancu la Rapid

El a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Pancu. A vorbit în această notă despre precedenta perioadă în care fostul internațional român a antrenat la echipa la care a scris istorie ca fotbalist, într-o perioadă foarte dificilă, la scurt timp după faliment. De asemenea, a opinat că tehnicianul are o viziune foarte bună despre fotbal, astfel încât au dat o adevărată lovitură atunci când au ajuns la un acord cu el.

„Pancu era acolo când am ajuns. E unul dintre inițiatorii proiectului. Am fost primul conducător care l-a pus antrenor. După promovarea din Liga 4 în Liga 3. A promovat în Liga 2. Am avut un parcurs bun în Liga 2, din păcate au fost câteva rezultate proaste. Am prins și ultimul meci cu fani înainte de pandemie. Nu a fost decizia mea, dar s-a luat decizia să plece. A venit apoi pandemia, a fost acel play-off. Dacă știam, Pancu trebuia să rămână. Am spus de atâtea ori cum e contractul lui Costel (n.r. Gâlcă). Are o clauză, dacă merge în cupele europene, se prelungește. Cât mai avem șanse, nu mi se pare normal să vorbești cu alt antrenor. Dacă nu-și realizează obiectivul, ne gândim, poate facem schimbări.

Am spus de mai multe ori, am o relație foarte bună cu Pancu. Au făcut cea mai bună alegere cei de la CFR Cluj. Vede bine fotbalul, e poate cea mai mare legendă a Rapidului. A fost omul care a pornit proiectul, a promovat cu noi din Liga 3. Eu m-am opus să plece atunci, nu am vrut, dar au mai trecut câteva etape și a plecat. Eu aveam doar 50 la sută atunci acțiuni”, a spus Victor Angelescu în direct la

Victor Angelescu este convins că Daniel Pancu va reveni la Rapid

Fără să numească însă momentul exact când ar urma să se întâmple acest lucru, acționarul minoritar al clubului din Giulești a admis că fostul atacant reprezintă întotdeauna o variantă pentru banca echipei, dând de înțeles deci că , bineînțeles după ce :

„E un om care va antrena Rapidul în viitor. Să nu aibă vreo traiectorie să fie pe la un club prea mare afară și să nu-l mai putem aduce. E un antrenor bun, face performanțe la CFR. Mai avem 3 etape, dacă nu ne îndeplinim obiectivul, discutăm. E o variantă, dar înțeleg că i se prelungește contractul dacă merge în cupele europene, are anumite discuții acolo. E o opțiune, va f fi tot timpul o opțiune pentru Rapid. Poate e dorința lui Giovanni de a-l duce pe Pancu la Rapid. Toți impresarii au o marfă pe care să o expună.

Pentru Pancu, Rapid e pe locurile 1,2,3,4 și 5. Apoi e Beșiktaș. E un om care a respectat tot timpul clubul, a fost antrenor, a promovat, a plecat, am rămas în relații excelente cu el. Am vorbit mereu cu el, a ajutat mereu clubul, dacă aveam nevoie de ceva, să prezinte un tricou, să dea lovitura de start, a răspuns pozitiv. Ce înseamnă Pancu pentru Rapid și Rapid pentru Pancu… E o emblemă, printre cei mai importanți 3 din istoria Rapidului”.

Victor Angelescu, detalii esențiale despre situația lui Costel Gâlcă

Nu în ultimul rând, Angelescu a ținut cu această ocazie să sublinieze și că totuși încă nu este deloc clar dacă actualul antrenor al Rapidului va pleca la finalul acestui sezon. „Dacă jucăm extrem de slab, dar ajungem la baraj și în cupele europene, o să avem o discuție cu Costel la final de sezon. Dar poate nu vrea el să rămână. Sau poate vrem noi să schimbăm. Eu am spus ce scrie în contract.

E normal să avem o discuție. Poate nu ne place jocul. Poate jucăm bine și ne calificăm, iar Costel zice că nu mai vrea. Noi suntem nemulțumiți de joc. Sunt nemulțumit și de mine. Toată lumea are o parte de vină pentru aceste ultime 6 etape, și jucătorii, și staff-ul, și conducerea”, a mai spus Angelescu pentru sursa citată anterior.