Victor Angelescu, atac nuclear: „Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu! Lumea știe ce culori poartă sub haine! E clar că se vrea FCSB în play-off!”. Exclusiv

Apele nu sunt deloc liniștite în acest final de Superliga României. Oficialii celor de la FC Argeș au acuzat, în termeni duri, arbitrajul de la meciul cu Petrolul, din etapa cu numărul 27. Radu Petrescu le-a scos mingea din poartă piteștenilor. Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a comentat decizia centralului pentru FANATIK. Acționarul minoritar al clubului din Giulești este de părere că greșeala comisă de arbitru este una impardonabilă.

Moment incredibil în Petrolul – FC Argeș. Radu Petrescu a comis o greșeală de arbitraj de neînțeles

Radu Petrescu a acordat, în minutul 86, o lovitură liberă pentru FC Argeș. Claudiu Micovschi a executat-o, însă, până ca Sierra să lovească mingea și să o trimită în poartă, Nu s-a comis nicio infracțiune în interiorul careului, iar jucătorii piteșteni nu se aflau în ofsaid.

Dani Coman a fost cel mai vocal. Acesta l-a criticat, în termeni duri, pe Radu Petrescu și a dat de înțeles că se dorește ca FCSB, campioana en titre, să prindă play-off-ul. FRF a reacționat prin intermediul unui comunicat și a transmis că a fost vorba despre o gravă eroare de arbitraj.

Victor Angelescu a reacționat după gafa lui Radu Petrescu. Oficialul de la Rapid l-a „mitraliat” pe arbitru și spune că FCSB e împinsă în play-off!

În trecut, și cei de la Rapid s-au plâns de deciziile luate de Radu Petrescu. FANATIK l-a contactat pe Victor Angelescu, președintele grupării din Giulești. Acesta a vorbit despre eroarea incredibilă comisă în meciul FC Argeș – Petrolul și spune că sancțiunile ar trebui să fie unele severe. Tot el a făcut referire și la faptul că FCSB dă impresia că este ajutată să ajungă în top 6.

„Am rămas siderat de ce a făcut Radu Petrescu la meciul de aseară. Este singurul arbitru împotriva căruia FC Rapid a făcut cerere oficială să nu ne mai arbitreze vreodată, asta în urma nenumăratelor erori făcute împotriva echipei noastre. Toată lumea fotbalului știe ce culori poartă pe sub haine Radu Petrescu, iar aseară a arătat clar că există o probabilitate foarte mare ca acestea să nu fi fost întâmplătoare. Numai în pielea celor de la FC Argeș să nu fii, după meciul cu UTA și cel de aseară. Ce s-a întâmplat aseară arată foarte clar că în acest play-off nu se va intra pe merit sportiv și că contează mult mai mult rating-ul TV. E clar că toată lumea care are o anumită influență vrea FCSB în play-off, dar, într-o lume normală, meritul sportiv trebuie să primeze.

Să ajungi tu, ca arbitru FIFA, să inventezi lucruri și să scoți mingea din poartă este mult mai grav decât o eroare la un penalty. Acest lucru arată intenție clară de a defavoriza o echipă.

Sunt foarte curios să văd maniera de arbitraj de la următoarele meciuri, mai ales de la Craiova – FCSB, dar și la partidele unde sunt implicate echipele aflate în lupta pentru play-off sau pentru primele locuri în clasament, pentru că ce s-a întâmplat aseară ne arată clar că poate exista intenție de a greși”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate pentru FANATIK.