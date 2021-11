Victor Angelescu, analiză la cald după jocul slab al Rapidului:”Nu meritam niciun punct!” Ce spune despre înlocuirea lui Mihai Iosif. Exclusiv

Rapid a fost la câteva minute de un rezultat rușinos în meciul împotriva Chindiei Târgoviște, deși a avut doi oameni în plus mai bine de o repriză, de la Ploiești.

Gigi Corsicanu a fost extrem de dezamăgit de atitudinea jucătorilor și o ședință săptămâna viitoare cu cei din conducerea clubului.

Victor Angelescu, dezamăgit de jocul Rapidului: „Am jucat foarte, foarte slab!”

FANATIK a stat de vorbă la finalul partidei dintre Chindia Târgoviște și Rapid cu patronul giuleștenilor, , care a declarat că postul lui nu este în pericol în ciuda nemulțumirii suporterilor și a jocului slab din ultimele etape.

„Nu vreau să comentez ce a spus Gigi Corsicanu. Noi avem o grămadă de întâlniri cu suporterii și nu cred că va fi asta o problemă. O să avem o ședință cu toată lumea de la Rapid dar nu s-a întâmplat nimic grav, ci e un rezultat rușinos prin prisma faptului că am avut doi oameni în plus. Nu vreau să comentez ce a spus Florin Manea și nu mă interesează.

Noi am jucat foarte slab în repriza a doua, aproape de penibil. S-a jucat foarte prost și era să pierdem cu doi oameni în plus. Nu meritam nici măcar acest punct. Am făcut niște greșeli individuale foarte mari.

Repet, nu e înmormântare, nu e un capăt de țară. Asta este situația. Dacă am fi fost în locul Chindiei e clar că am fi fost frustrați. Am câștigat un punct în deplasare dar am jucat foarte slab și nu putem să ne bucurăm.

Victor Angelescu spune că nu se pune problema ca Mihai Iosif să fie demis: „Nu cred că mai ține de antrenor!”

e de părere că Mihai Iosif nu are nicio vină pentru faptul că Rapid a fost la un pas să piardă în fața Chindiei Târgoviște deși se afla în dublă superioritate numerică: „Nu se pune problema ca Mihai Iosif să fie înlocuit! Sub nicio formă. Aici nu cred că mai e de antrenor. Putea să fie oricine pe bancă dar ei trebuiau să câștige acest meci”.

„Puteam să fim și mai sus în clasament dar și mai jos. Cum am înscris pe final de meci cu Dinamo sau Academica Clinceni sau am primit goluri pe final de meci în alte partide.

Noi avem un obiectiv clar și suntem bine unde sunt ca poziție în clasament. Acum nu stăm să ne gândim că puteam fi mai sus. Parcursul nostru e bun până acum dar azi am făcut un joc foarte slab. Nu vreau să fac analiză tactică că nu mă pricep.

O să vedem în momentul în care se vor juca aceste cinci meciuri până în pauza de iarnă unde ne situăm și dacă poate fi vorba de o accedere în playoff. Vom vedea dacă e necesar să schimbăm obiectivul sau nu. Până atunci, trebuie să luăm cât mai multe puncte.

În iarnă vom încerca să ne întărim pe anumite posturi, dar trebuie să rămânem concentrați pe meciurile care au mai rămas. Apoi vom analiza ce jucători putem aduce și dacă se va renunța la unii jucători”, a declarat patronul Rapidului, Victor Angelescu, în exclusivitate pentru FANATIK.