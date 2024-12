Victor Angelescu, convins că Marius Șumudică va continua pe banca Rapidului și va refuza Damac: „99 la sută nu pleacă! Avem un gentlemen’s agreement”

Rapidul a obținut o nouă victorie în Superliga României. Partida de pe Giulești, în compania celor de la Gloria Buzău, s-a încheiat 2-0 pentru echipa lui Marius Șumudică. La scurt timp după meci, a apărut informația că tehnicianul ar avea pe masă o ofertă bună din Arabia Saudită, însă Victor Angelescu e sigur că Șumi nu o va accepta.

Refuză Marius Șumudică oferta șeicilor? Ce spune Victor Angelescu

. Oaspeții nu au contat mai deloc în prima repriză, iar în partea secundă giuleștenii au făcut un joc fără mari greșeli.

Victor Angelescu e foarte mulțumit de ultimele rezultate. Situația din clasament arată mai bine de la o etapă la alta, iar rapidiștii par că, în sfârșit, au șanse bune să prindă un loc care ar garanta prezența în playoff-ul Superligii României.

„Ținând cont de cum am început campionatul, suntem în grafic. Suntem la un punct de playoff. Ușor, ușor am reușit să revenim. Am avut și sincope, dar, până la urmă, suntem acolo și ne batem la playoff.

A fost un meci bun. Mă bucur că am câștigat. Sincer, scorul trebuia să fie mult mai drastic. E ceea ce ne place nouă: să trăim meciurile mai intens. Putea să fie mai mare scorul. E altfel când câștigi cu 5-0 și altfel când o faci cu 2-0.

Până la urmă, punctele sunt importante. E bine că am ajuns la un punct de playoff. Sperăm ca Șumudică să ne ducă acolo”, a spus Victor Angelescu la Fanatik Superliga.

Victor Angelescu: „Șumudică nu pleacă! Avem un gentlemen’s agreement”

Acționarul minoritar al clubului a vorbit și despre oferta primită de Marius Șumudică de la Damac. . El ar urma să primească nu mai puțin de 100.000 de euro pe lună. Oficialul din Giulești nu crede că Șumi va spune „da” propunerii.

„Șumudică nu pleacă. Nu mă interesează. În primul rând, noi avem un gentlemen’s agreement. Șumudică nu va pleca în acest sezon de la Rapid. Repet. Avem un gentlemen’s agreement. Eu așa cred. În momentul în care ne-am dat acordul și am spus anumite lucruri, nu va pleca.

Așa cum am declarat că nu se pune problema să îl schimb, așa nici el nu va pleca. Cred că 99% el va rămâne până la finalul sezonului”, a explicat Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.