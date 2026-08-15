Victor Angelescu dă ordin după eșecul cu Dinamo: „Trebuie să mergem la Ploiești să câștigăm!”. Ce spune despre eliminarea lui Pancu

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Victor Angelescu se așteaptă ca jucătorii Rapidului să trateze meciurile cu mai multă concentrare în viitor, însă revanșa poate fi luată cu Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova.

Victor Angelescu le cere jucătorilor săi să câștige derby-ul de la Ploiești, după eșecul cu Dinamo

„E o dezamăgire destul de mare, un derby pe care l-am jucat pe Giulești, l-am controlat cap coada mai puțin primele 20 de minute. Am avut ocazii mari, asta este probabil pierdem la singura lor ocazie. Fotbalul se joacă pe goluri. Ocaziile se răzbună.

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E greu într-un derby Dinamo să nu aibă nicio ocazie. Au dat gol din aproape singura ocazie. Noi am avut ocazii mari, vreo patru. Până la urmă ca și joc sunt mulțumit. Am arătat mai bine, ne-am creat ocazii, am creat un fotbal bun. Dacă nu dăm gol în patru ocazii în derby, ocaziile se răzbună”, a declarat Victor Angelescu.

Victor Angelescu îi ia apărarea lui Daniel Pancu, după ce antrenorul a fost eliminat în derby

Cât despre eliminarea lui Daniel Pancu, Victor Angelescu nu vrea să facă prea mare caz din eliminarea lui Daniel Pancu din derby. „Important e jocul pe care-l prestează echipa. Trebuie să mergem la Ploiești să câștigăm meciul, sper să nu mai ratăm atât de mult.

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Nu știu ce să le reproșez băieților decât că nu marcăm. Nu ar fi trebuit să oprească meciul, cel puțin din tribune s-a văzut că Musi s-a ridicat, nu avea nimic, apoi s-a întors trei metri.

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E un derby, cred că noi în momentul în care îi dominam eram peste ei. Pancu este antrenor vulcanic, normal că poate putea să se abțină. Pentru noi e o pierdere, E frustrant, n-ar fi trebuit să oprească jocul. Nu a influențat decisiv”, a completat Victor Angelescu.