Sport

Victor Angelescu dă ordin după eșecul cu Dinamo: „Trebuie să mergem la Ploiești să câștigăm!”. Ce spune despre eliminarea lui Pancu

Acționarul minoritar al Rapidului, Victor Angelescu, este nemulțumit de modul în care jucătorii echipei sale ratează cu ușurință ocaziile. Cât despre eliminarea lui Pancu, spune că nu are ce să-i reproșeze tehnicianului.
Flaviu Popa
16.08.2026 | 00:14
Victor Angelescu da ordin dupa esecul cu Dinamo Trebuie sa mergem la Ploiesti sa castigam Ce spune despre eliminarea lui Pancu
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Supărare mare după Rapid - Dinamo. Foto: Renato Anghelescu
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Victor Angelescu se așteaptă ca jucătorii Rapidului să trateze meciurile cu mai multă concentrare în viitor, însă revanșa poate fi luată cu Petrolul Ploiești și Universitatea Craiova.

Victor Angelescu le cere jucătorilor săi să câștige derby-ul de la Ploiești, după eșecul cu Dinamo

„E o dezamăgire destul de mare, un derby pe care l-am jucat pe Giulești, l-am controlat cap coada mai puțin primele 20 de minute. Am avut ocazii mari, asta este probabil pierdem la singura lor ocazie. Fotbalul se joacă pe goluri. Ocaziile se răzbună.

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E greu într-un derby Dinamo să nu aibă nicio ocazie. Au dat gol din aproape singura ocazie. Noi am avut ocazii mari, vreo patru. Până la urmă ca și joc sunt mulțumit. Am arătat mai bine, ne-am creat ocazii, am creat un fotbal bun. Dacă nu dăm gol în patru ocazii în derby, ocaziile se răzbună”, a declarat Victor Angelescu.

Victor Angelescu îi ia apărarea lui Daniel Pancu, după ce antrenorul a fost eliminat în derby

Cât despre eliminarea lui Daniel Pancu, Victor Angelescu nu vrea să facă prea mare caz din eliminarea lui Daniel Pancu din derby. „Important e jocul pe care-l prestează echipa. Am făcut un joc bun cu o echipă puternică. Trebuie să mergem la Ploiești să câștigăm meciul, sper să nu mai ratăm atât de mult.

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Nu știu ce să le reproșez băieților decât că nu marcăm. Nu ar fi trebuit să oprească meciul, cel puțin din tribune s-a văzut că Musi s-a ridicat, nu avea nimic, apoi s-a întors trei metri.

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E un derby, cred că noi în momentul în care îi dominam eram peste ei. Pancu este antrenor vulcanic, normal că poate putea să se abțină. Pentru noi e o pierdere, Daniel Pancu știe foarte bine ce trebuie să facă. E frustrant, n-ar fi trebuit să oprească jocul. Nu a influențat decisiv”, a completat Victor Angelescu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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