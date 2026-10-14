Sport

Victor Angelescu, declarația controversată prin care își pune în cap fanii Rapidului: „Vreau o FCSB puternică, un Dinamo puternic și o Craiovă puternică!”

Flaviu Popa
14.10.2026 | 20:07
Victor Angelescu declaratia controversata prin care isi pune in cap fanii Rapidului Vreau o FCSB puternica un Dinamo puternic si o Craiova puternica
ULTIMA ORĂ
Victor Angelescu își dorește ca rivalele să fie puternice
Victor Angelescu uită de rivalitate pentru o secundă și pune interesul comun deasupra interesului personal. Astfel, Angelescu vrea ca Dinamo, FCSB, Craiova și Universitatea Cluj să fie puternice.
ADVERTISEMENT

Victor Angelescu, președinte și acționar minoritar la Rapid, a mărturisit că își dorește ca toate rivalele din Superliga să fie puternice, pentru ca fotbalul românesc să progreseze. A inclus-o aici și pe Universitatea Cluj, deși e evidentă nemulțumirea oficialului din Giulești față de faptul că Universitatea Cluj primește 2 milioane de euro pe an de la Primăria Cluj-Napoca.

Victor Angelescu vrea ca rivalele Rapidului să fie puternice, pentru ca Superliga să poată crește ca valoare

„Suporterii Rapidului își doresc ca FCSB să se bată la retrogradare și invers. Eu vreau o FCSB puternică, un Dinamo puternic și o Craiovă puternică. Ar fi benefic pentru România ca aceste echipe, plus U Cluj, să fie tot timpul în primele cinci. Aici trebuie să se dea bătălia”, a explicat Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT

Discuția a fost mutată apoi spre noua lege care ar permite primăriilor să investească bani în cluburi private. Angelescu a remarcat cum Universitatea Cluj primește an de an bani de la Primăria Cluj-Napoca, însă recunoaște că banii sunt cheltuiți cu cap la această echipă.

„Sunt și cluburi cum e Universitatea Cluj, care are un proiect. Trebuie să spunem că au un proiect, să spunem ce fac bine. Trebuie să existe niște standarde foarte clare. Știm de ce se face asta. Sunt primari de 10 ani care dau bani la fotbal. Și vor mai fi. Atâta timp cât dai bani pentru copii și juniori, e binevenit. Cât timp sumele sunt mascate și ajung în bugetul clubului pentru transferuri, salarii...”, a declarat Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur...
Digi24.ro
Câștiguri fabuloase din meditații: Un profesor a încasat 110.000 de euro într-un singur an. Ce arată datele ANAF

Victor Angelescu laudă revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, fiind convins că echipa lui Becali a devenit mai puternică

Totodată, Angelescu a comentat venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, fiind convins că această mutare le va permite bucureștenilor să se lupte la titlu în acest an.  Reghecampf și-a rezolvat conflictul cu Universitatea Craiova și a avut câștig de cauză și la Comisia de Disciplină, astfel că va putea sta pe bancă fără probleme în acest sezon.

ADVERTISEMENT
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe...
Digisport.ro
De nicăieri! A doua zi după Inter - Club Brugge, a anunțat pe toată lumea: ”Eu și Alina ne-am despărțit”

„Venirea lui Reghecampf e de bun augur, e sigur un plus, 100%. E un antrenor care a avut rezultate cu FCSB, a câștigat trofee, a fost în cupele europene. A avut rezultate și la Craiova, și în străinătate. E un antrenor foarte bun pentru România. FCSB are un lot foarte bun din punct de vedere individual”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Filipe Coelho, discurs războinic înainte de Universitatea Craiova – Getafe: „Nu vom juca...
Fanatik
Filipe Coelho, discurs războinic înainte de Universitatea Craiova – Getafe: „Nu vom juca la egal, vom juca la victorie!”. Ce a declarat Alex Cicâldău
Decizia Universității Craiova după ce FRF l-a salvat pe Reghecampf de excluderea din...
Fanatik
Decizia Universității Craiova după ce FRF l-a salvat pe Reghecampf de excluderea din fotbal. Update Exclusiv
Scene scandaloase la Istanbul a doua zi după Galatasaray – Barcelona! Ce a...
Fanatik
Scene scandaloase la Istanbul a doua zi după Galatasaray – Barcelona! Ce a făcut Poliția la ordinul lui Erdogan
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Radu Banciu și-a spus părerea sinceră despre Donald Trump: 'A făcut lucruri bune'
iamsport.ro
Radu Banciu și-a spus părerea sinceră despre Donald Trump: 'A făcut lucruri bune'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!