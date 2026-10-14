Victor Angelescu, declarația controversată prin care își pune în cap fanii Rapidului: „Vreau o FCSB puternică, un Dinamo puternic și o Craiovă puternică!”

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Victor Angelescu, președinte și acționar minoritar la Rapid, a mărturisit că își dorește ca toate rivalele din Superliga să fie puternice, pentru ca fotbalul românesc să progreseze. A inclus-o aici și pe Universitatea Cluj, deși e evidentă nemulțumirea oficialului din Giulești față de faptul că Universitatea Cluj primește 2 milioane de euro pe an de la Primăria Cluj-Napoca.

Victor Angelescu vrea ca rivalele Rapidului să fie puternice, pentru ca Superliga să poată crește ca valoare

„Suporterii Rapidului își doresc ca FCSB să se bată la retrogradare și invers. Eu vreau o FCSB puternică, un Dinamo puternic și o Craiovă puternică. Ar fi benefic pentru România ca aceste echipe, plus U Cluj, să fie tot timpul în primele cinci. Aici trebuie să se dea bătălia”, a explicat Victor Angelescu.

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Discuția a fost mutată apoi spre noua lege care ar permite primăriilor să investească bani în cluburi private. Angelescu a remarcat cum Universitatea Cluj primește an de an bani de la Primăria Cluj-Napoca, însă recunoaște că banii sunt cheltuiți cu cap la această echipă.

„Sunt și cluburi cum e Universitatea Cluj, care are un proiect. Trebuie să spunem că au un proiect, să spunem ce fac bine. Trebuie să existe niște standarde foarte clare. Știm de ce se face asta. Sunt primari de 10 ani care dau bani la fotbal. Și vor mai fi. Atâta timp cât dai bani pentru copii și juniori, e binevenit. Cât timp sumele sunt mascate și ajung în bugetul clubului pentru transferuri, salarii...”, a declarat Victor Angelescu.

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Victor Angelescu laudă revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, fiind convins că echipa lui Becali a devenit mai puternică

Totodată, Angelescu a comentat venirea lui fiind convins că această mutare le va permite bucureștenilor să se lupte la titlu în acest an. Reghecampf și-a rezolvat conflictul cu și la Comisia de Disciplină, astfel că va putea sta pe bancă fără probleme în acest sezon.

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„Venirea lui Reghecampf e de bun augur, e sigur un plus, 100%. E un antrenor care a avut rezultate cu FCSB, a câștigat trofee, a fost în cupele europene. A avut rezultate și la Craiova, și în străinătate. E un antrenor foarte bun pentru România. FCSB are un lot foarte bun din punct de vedere individual”, a declarat Angelescu la Prima Sport.