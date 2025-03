Victor Angelescu, declarație tare despre Rapid în play-off. „Trebuie să jucăm perfect ca să băgăm 5 echipe sub noi!”

Victor Angelescu a anunțat obiectivul Rapidului pe final de sezon. Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, acționarul minoritar din Giulești a precizat și care este condiția necesară pentru ca alb-vișiniii să poată spera la titlu.

Victor Angelescu: „Urmează 10 finale pentru Rapid”

, ultimul de play-off, după ce au pierdut în etapa 30 pe terenul lui Hermannstadt, 0-1. Giuleștenii sunt la 5 puncte în spatele liderului FCSB, care a învins în aceeași rundă cu 1-0 pe Universitatea Craiova.

Victor Angelescu a precizat, la FANATIK SUPERLIGA, că obiectivul formației sale este top 3 în campionat și calificarea în cupele europene. Rapidul are șanse și să câștige Cupa României, competiție în care va întâlni Metalul Buzău în sferturi și câștigătoarea dintre Hermannstadt și Reșița în semifinale.

„A trecut (n.r. – dezamăgirea după înfrângerea cu Hermannstadt), pentru că urmează 10 finale. Avem 10 meciuri cu cele mai bune echipe, pentru toată lumea cred că sunt 10 finale. Cel puțin după numele echipelor, cred că este

Noi avem obiectiv să ne calificăm în cupele europene. Dacă îl vom reuși, foarte bine! Dacă putem mai mult, de ce nu? Dar obiecctivul nostru e să terminăm în primele trei. Dacă ajungem să ne batem pentru titlu și avem rezultate bune în prima parte a play-off-ului, vom vedea. Cine nu-și dorește să câștige titlul la Rapid?

Sunt 5 puncte (n.r. – până la locul 1 din SuperLiga). În același timp, nu suntem doar noi, doar două echipe (n.r.- Rapid și liderul FCSB)… Trebuie să jucăm perfect ca să băgăm toate echipele sub noi! Nu trebuie doar să câștigi 5 puncte față de locul 1. Trebuie să ai un parcurs perfect. Nu că nu se poate întâmpla, dar, vă dați seama, am intrat de pe locul 6… Repet, noi avem obiectiv să terminăm în primele 3. Dacă o să avem rezultate și suntem îndreptățiți să sperăm la mai mult, o să vedem după primele 4-5 meciuri”, a declarat Victor Angelescu.

Victor Angelescu, despre numirea lui Șumudică la Rapid: „Am fost inspirați”

„Cred că da, am fost inspirați să-l aducem pe Șumudică. Am reușit să ne realizăm obiectivele pe care ni le-am propus. Am revenit de pe locul 12, am intrat în play-off și suntem la o diferență ok față de locul 1. Suntem la 3 puncte de locul 3, care este obiectiv nostru. Da, eu zic că da!

Da, primul ‘examen’ l-a trecut Șumudică. Nu mă îndoiam. Acum o să vedem, pentru că, într-adevăr, e un play-off în care echipele sunt foarte echilibrate, sunt și cele mai titrate echipe din punct de vedere al numelui, fanilor. Sunt derby-uri meci de meci. Cred că o să fie frumos.

Avem și Cupa (n.r. – ca opțiune de calificare în Europa). Suntem la 3 meciuri s-o câștigăm. Teoretic ar trebui să jucăm cu Hermannstadt în semifinale, dar să trecem de Metalul. Nu putem să spunem că sunt meciurile jucate.

Cupa este un obiectiv. Nu știu dacă este principalul, dar cel puțin la fel ca și campionatul. Este un trofeu și cel mai scurt drum spre a ajunge în Europa!”, a explicat acționarul minoritar al Rapidului.