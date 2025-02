Victor Angelescu, detalii despre felul în care Rapidul a deturnat transferul lui Koljic la FCSB. “Doar azi am vorbit”

Rapid a dat lovitura iernii pe piața transferurilor! Atacantul a semnat cu echipa antrenată de Marius Șumudică, iar acționarul minoritar al clubului, Victor Angelescu, a oferit câteva detalii despre negocieri.

Elvir Koljic, noul jucător al Rapidului

Transferul lui Elvir Koljic la FCSB părea ca și făcut. Gigi Becali anunțase că clubul este foarte aproape de o înțelegere cu atacantul, însă tratativele s-au blocat, iar Atacantul a semnat un contract pe un an și jumătate cu echipa din Giulești.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a intrat în direct la scurt timp după ce Rapid a anunțat oficial transferul lui Elvir Koljic de la Craiova. Oficialul giuleștenilor a dat de înțeles că toate negocierile, atât cu oltenii, cât și cu fotbalistul, au fost purtate în cursul zilei de joi, 6 februarie.

“Am avut informația că s-au împotmolit negocierile cu FCSB și am trimis oferta”

“Burmaz a suferit o accidentare și nu va fi apt timp de două săptămâni. Aveam nevoie de un atacant. Am căutat cât mai rapid o variantă. Am aflat că discuțiile între jucător și FCSB s-au împotmolit. Noi am trimis o ofertă către Craiova, ne-am înțeles cu clubul și cu Elvir, iar în seara asta am semnat.

ADVERTISEMENT

Noi sperăm să fie sănătos. În ultimul an, nu a mai fost accidentat. Trebuie să avem grijă de el. Eu cred că, dacă Elvir este bine din punct de vedere fizic și medical, este unul dintre cei mai buni atacanți din campionat. Sper să dea cât mai multe goluri la Rapid. Orice jucător trebuie să facă vizita medicală.

El este apt. Are vizita medicală făcută. Noi avem în contract anumite clauze stipulate. Din punctul nostru de vedere, nu ar fi motive să apară probleme. Sunt șanse zero. El este apt.

ADVERTISEMENT

Eu nu încerc să denaturez lucrurile. Astăzi am luat legătura cu cei de la Craiova. Am avut informația că s-au împotmolit negocierile cu FCSB și am trimis oferta. Doar azi am vorbit.

Propunerea Rapidului a fost un contract pe un an și jumătate, plus opțiune de prelungire pe încă un an”, a explicat Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, conform

ADVERTISEMENT

Elvir Koljic a ajuns în Superliga României în sezonul 2018/2019. A fost om de bază la Universitatea Craiova în cei șapte ani petrecuți în Bănie, însă acum speră să facă o figură frumoasă și la Rapid.