Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Victor Angelescu dezvăluie atuul Rapidului în victoria cu Dinamo: “A fost o lecţie pentru noi!” Reacţie dură despre arbitraj: “Ne-au furat şapte penalty-uri, dacă o făceau şi pe asta…”

Victor Angelescu a dezvăluit care a fost principalul atu al Rapidului în victoria cu Dinamo. Ce a spus acționarul din Giulești despre cea mai controversată fază a derby-ului
Răzvan Rădulescu
22.02.2026 | 11:21
Victor Angelescu dezvaluie atuul Rapidului in victoria cu Dinamo A fost o lectie pentru noi Reactie dura despre arbitraj Neau furat sapte penaltyuri daca o faceau si pe asta
EXCLUSIV FANATIK
Care au fost concluziile lui Victor Angelescu după Rapid - Dinamo. Reacție dură despre arbitraj. Foto: colaj Fanatik.
Victor Angelescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a făcut analiza derby-ului Rapid – Dinamo, scor 2-1, în etapa a 28-a din SuperLiga. Giuleștenii au obținut o victorie extrem de importantă în economia clasamentului.

Victor Angelescu, analiza derby-ului Rapid – Dinamo. Care a fost principalul atu al giuleștenilor

Rapid a egalat-o la puncte în clasament pe Dinamo, după victoria de pe Arena Națională. Lider este în continuare Universitatea Craiova, care are și un meci în minus. Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, este ferm convins, la fel ca Săpunaru, că atitudinea a fost cea care a făcut diferența în meciul de pe Arena Națională.

„Sună bine 2-1 pentru noi, nu are cum să sune rău. Îmi pare rău că nu a fost 2-0, dar e bine și 2-1. Mai importante sunt punctele și cum se va intra în play-off. Meciurile decisive acolo vor fi și probabil diferența va fi mică între cele 3 echipe de sus, cel puțin. Nu va exista o diferență mai mare de două puncte, maxim 3. Pentru noi e important să fim acolo. Alea vor fi bătăliile importante, când se va juca cu titlul pe masă. 

De departe, am avut o atitudine foarte bună aseară. Față de ultimele meciuri de când s-a reluat campionatul, cred că a fost meciul în care am avut de departe cea mai bună atitudine. A fost o lecție pentru noi, trebuie să învățăm să jucăm toate meciurile așa. Dacă vom face asta, atunci avem o șansă. 

(n.r. Aioani) Chiar a fost o surpriză că a putut să joace. A făcut eforturi foarte mari pentru că și Iliev are o problemă la umăr. S-a sacrificat pentru a juca, chiar dacă nu era 100%. A făcut un meci foarte bun, a avut acel reflex la șutul lui Karamoko. În general, a avut o prestație solidă”, a declarat Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a reacționat Victor Angelescu, de fapt, după faza controversată de arbitraj din Rapid – Dinamo

Victor Angelescu a recunoscut că a avut emoții la cea mai controversată fază din Rapid – Dinamo. Soro a marcat la scorul de 0-0 din pasa lui Musi, însă reușita a fost anulată de VAR pentru un fault petrecut cu câteva momente în urmă. Cristi Balaj a făcut analiza arbitrajului la FANATIK SUPERLIGA.

„(n.r. ați avut emoții cu faza de la VAR, la 0-0?) Normal că am avut emoții. Era altfel dacă meciul începea de la 0-1. Ai emoții, dar nu numai atunci, ci pe tot parcursul meciului. Un derby se trăiește altfel de la început și până la final. 

Nu vreau să comentez arbitrajul, aveți specialiști. E fault clar, din punctul meu de vedere și asta spune protocolul VAR. Trebuie să te uiți la toată faza să vezi dacă s-a întâmplat ceva. Și-așa, pe noi ne-au furat până acum 7 penalty-uri, așa că dacă o mai făceau și pe asta… Cred că au arbitrat foarte bine aseară și nu se poate vorbi ceva de arbitraj. 

Când arbitrajul trece neobservat, e cel mai bine. Au arbitrat foarte bine și nu pentru că am câștigat noi. Am avut parte de un arbitraj foarte bun și la Constanța, când am luat bătaie cu 1-3. Nu ai ce să discuți, așa ar trebui să fie la majoritatea meciurilor”, a mai spus Victor Angelescu.

Victor Angelescu, intervenție în forță după Rapid - Dinamo 2-1

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
