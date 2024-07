Victor Angelescu dezvăluie de ce nu a fost cu Șucu la Arad pentru UTA – Rapid. Ce crede de primul meci al lui Lennon

Victor Angelescu nu l-a însoțit pe București, scor 1-1. Acționarul minoritar al giuleștenilor a dezvăluit de ce nu s-a prezentat pe stadionul „Francisc von Neuman” și a comentat primul joc oficial al lui Neil Lennon.

Victor Angelescu, despre primul meci al lui Neil Lennon: „E important că am scos un punct”

Neil Lennon a debutat în SuperLiga la , însă tehnicianul scoțian nu a început cu dreptul. Giuleștenii au plecat în Capitală cu doar un punct de la Arad la sfârșitul unei partide solicitante pentru jucătorii grupării de sub Podul Grant.

Victor Angelescu a comentat prestația elevilor lui Neil Lennon din UTA Arad – Rapid București. Doar primele 30 de minute l-au mulțumit pe acționarul giuleștenilor, care are răbdare cu tehnicianul scoțian.

„A fost foarte bine în prima repriză, a doua repriză a fost mai slabă, dar e prima etapă. Mi s-a părut că am început bine în primele 30 de minute, am dominat, am avut ocazii și am înscris. După UTA a avut o repriză mai bună, cred că este un rezultat echitabil.

Ați văzut că Neil Lennon a schimbat sistemul, cred că este important că am scos în punct cu o echipă despre care cred că va arăta bine în sezonul ăsta. Sigur mai este de lucru, pentru că este un sistem nou, nu am mai jucat așa în ultimele sezoane.

Chiar m-a surprins faptul că am început atât de bine partida, sunt convins că staff-ul va trage concluzii și vom pune mai multe lucruri la punct. Nu a fost ideal, ideal era dacă câștigam și aveam consistență pe toată durata partidei”, a spus Angelescu.

De ce nu a fost Victor Angelescu la Arad cu Dan Șucu pentru UTA – Rapid: „Nu m-am certat niciodată cu el”

„Am deschis scorul, dar cred că rezultatul de egalitate e echitabil. Nu știu regulamentul, mi se pare că e fault la faza golului și atunci VAR-ul a intervenit, mai mult de atât nu știu. Probabil ar trebui să avem o chestie mai clară în ceea ce privește transmisia.

Ar fi fost păcat să existe o eroare atât de gravă din cauza unei erori de transmisie. Mi s-a părut fault la faza respectivă. E în afara regulamentului, dar în spiritul fotbalului este o decizie corectă.

Nu cred că am fost până acum la un meci la Arad. Nu prea am mers în deplasările lungi pentru că am multă treabă la birou, în deplasările mari merg rar. Nu m-am certat niciodată cu Dan, nu există nicio problemă.

O să fiu pe stadion la următorul meci acasă cu CFR Cluj, o să merg la deplasările pe care pot să le fac cu mașina. Am avut treabă și nu am putut să ajung la Arad. (n.r. Dan Șucu v-a invitat?) Normal, cum să nu. Nu a fost niciodată vreo problemă”, a mai spus acționarul.

