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Octavian Popescu, împrumutat de FCSB la gruparea greacă Levadiakos, ar fi consumat gaz ilariant și ar fi ajuns la Spitalul Obregia. Un episod similar s-a petrecut și la rivala Rapid. Victor Angelescu a spus totul.

Rapid a depistat și ea un jucător cu gaz ilariant

Tavi Popescu (23 de ani) așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. Însă, potrivit , înainte de meciul cu UTA de pe 30 august, fiind găsit la domiciliul său de un echipaj de Poliție.

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Victor Angelescu a povestit despre un episod asemănător la Rapid, pe vremea când giuleștenii evoluau în eșalonul secund. Oficialul rapidist nu a dat însă niciun nume. „Am avut un jucător pe care l-am prins cu gaz ilariant, când eram în Liga 2. Ne-a trimis cineva poze cu el. Nu l-am dat afară. I-am arătat pozele, apoi s-a liniștit”, a dezvăluit Victor Angelescu la

Victor Angelescu și-a spus părerea sinceră despre Octavian Popescu

Ulterior, acționarul minoritar de la Rapid a vorbit despre Octavian Popescu și a spus că încă îl vede strălucind în fotbal, în ciuda tuturor celor întâmplate. Angelescu a subliniat însă că doar Tavi este singurul care se poate realinia pe drumul corect. „Să nu crezi că Tavi Popescu face asta în fiecare săptămână. O faci când ai puțin de timp liber, așa cred eu.

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E mai puțin grav decât cocaina sau altele. Tavi Popescu mai are de demonstrat în România, nu a ajuns să fie un fotbalist transferat pe bani mulți. A luat-o cam de devreme. Mai are timp să se trezească, cheia e la el”, a mai declarat Victor Angelescu, conform sursei citate.

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Octavian Popescu a ajuns la Levadiakos, în Grecia, sub formă de împrumut. El va lucra din nou cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii și va fi coleg de echipă cu Adrian Șut și Alexandru Pantea. Înainte să plece, .