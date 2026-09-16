Sport

Nu doar la FCSB! Victor Angelescu a prins la Rapid un jucător cu gaz ilariant: „Am primit poze!”

Tavi Popescu, care ar fi inhalat gaz ilariant în zilele premergătoare meciului FCSB - UTA, nu este singurul fotbalist de acest gen. Victor Angelescu a dezvăluit un episod similar la Rapid.
Mihai Dragomir
16.09.2026 | 20:35
Nu doar la FCSB Victor Angelescu a prins la Rapid un jucator cu gaz ilariant Am primit poze
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Episod șocant la Rapid. Victor Angelescu a spus totul despre incidentul cu gaz ilariant de la echipă. Foto: Colaj FANATIK.
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Octavian Popescu, împrumutat de FCSB la gruparea greacă Levadiakos, ar fi consumat gaz ilariant și ar fi ajuns la Spitalul Obregia. Un episod similar s-a petrecut și la rivala Rapid. Victor Angelescu a spus totul.

Rapid a depistat și ea un jucător cu gaz ilariant

Tavi Popescu (23 de ani) a părăsit România pentru a semna cu formația greacă Levadiakos, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. Însă, potrivit ProSport, „perla” lui Gigi Becali ar fi inhalat gaz ilariant înainte de meciul cu UTA de pe 30 august, fiind găsit la domiciliul său de un echipaj de Poliție.

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Victor Angelescu a povestit despre un episod asemănător la Rapid, pe vremea când giuleștenii evoluau în eșalonul secund. Oficialul rapidist nu a dat însă niciun nume. „Am avut un jucător pe care l-am prins cu gaz ilariant, când eram în Liga 2. Ne-a trimis cineva poze cu el. Nu l-am dat afară. I-am arătat pozele, apoi s-a liniștit”, a dezvăluit Victor Angelescu la TV Prima Sport 1.

Victor Angelescu și-a spus părerea sinceră despre Octavian Popescu

Ulterior, acționarul minoritar de la Rapid a vorbit despre Octavian Popescu și a spus că încă îl vede strălucind în fotbal, în ciuda tuturor celor întâmplate. Angelescu a subliniat însă că doar Tavi este singurul care se poate realinia pe drumul corect. „Să nu crezi că Tavi Popescu face asta în fiecare săptămână. O faci când ai puțin de timp liber, așa cred eu.

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E mai puțin grav decât cocaina sau altele. Tavi Popescu mai are de demonstrat în România, nu a ajuns să fie un fotbalist transferat pe bani mulți. A luat-o cam de devreme. Mai are timp să se trezească, cheia e la el”, a mai declarat Victor Angelescu, conform sursei citate.

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Octavian Popescu a ajuns la Levadiakos, în Grecia, sub formă de împrumut. El va lucra din nou cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii și va fi coleg de echipă cu Adrian Șut și Alexandru Pantea. Înainte să plece, Gigi Becali i-a prelungit contractul cu FCSB pentru încă un an.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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