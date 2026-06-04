Victor Angelescu, dezvăluiri din vestiar despre Marian Aioani. Cauzele gafelor de la echipa națională: „Eu zic să nu fie invers”

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Marian Aioani este unul dintre cei mai apreciați portari din SuperLiga. Evoluțiile sale l-au propulsat în ultimele două jocuri disputate de echipa națională, însă acesta a gafat atât cu Slovacia, cât și cu Georgia. Victor Angelescu a găsit explicația pentru care jucătorul Rapidului suferă când se află la lot.

Victor Angelescu lămurește situația lui Marian Aioani de la Rapid

În ultima perioadă s-a scris despre faptul că Daniel Pancu nu l-ar dori în continuare pe Marian Aioani la Rapid. Victor Angelescu a dezmințit acest zvon, susținând că noul antrenor al giuleștenilor nu a luat, cel puțin pentru moment, o decizie în ceea ce privește viitorul lui Aioani la echipă.

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„Nu știu de unde s-a vehiculat că Pancu ar avea ceva cu Aioani. Sunt convins că nu are nicio problemă cu portarul. E portar la echipa națională, nici nu cred că se cunosc atât de bine, ce să aibă cu el? Nu am auzit, nu am avut nicio discuție cu Pancu referitoare la Aioani.

Pancu va avea o părere după ce îl va cunoaște, iar atunci, cel mai probabil, va lua o decizie. În momentul de față nu negociem cu Popa sau cu alt portar. Repet, vor reveni jucătorii și vom avea un cantonament. Ne dorim anumiți jucători, poate va lua decizii Pancu în cazul unora să nu rămână la Rapid”, a declarat Victor Angelescu, potrivit .

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Cauzele gafelor repetate ale lui Aioani

În continuare, , iar portarul nu simte presiune în timpul meciurilor. Acționarul minoritar de la Rapid e de părere că acest lucru l-ar putea afecta pe portar,

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„Nu mă îngrijorează gafa lui Aioani, chiar apărase foarte bine până la acel moment. M-am uitat la meci, în prima repriză a apărat foarte bine la națională, chiar a scos o minge din postura de 1 la 1. După a făcut acea gafă, îmi pare rău pentru el și pentru echipa națională. A apărat bine și după aia. Noi îl știm, e un portar foarte bun, nu degeaba a ajuns acolo. A fost o neatenție, e un portar cu un mental fantastic.

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Eu zic că Aioani a avut o problemă doar cu suporterii Rapidului, însă nu l-a afectat la echipa națională. A fost fluierat o repriză întreagă, dar a fost relaxat, la un moment dat a driblat și atacantul. Eu zic că aceste gafe să nu fie invers, să se datoreze că nu are o presiune atât de mare. El nu simte presiunea, iar câteodată, la unii, trebuie să se simtă acea presiune.

Ce a făcut? A vrut să dribleze! A avut tupeu! Ok, a greșit, dar îl cunosc foarte bine, e de ceva timp la noi și are un mental foarte bun, el nu se sperie. L-a avut concurent pe Siegrist, dar până la urmă tot el a ajuns titular. El nu a renunțat, ci era supărat când nu juca. Nu avea o presiune aparte când a fost băgat în locul lui Siegrist. Poate la națională e altceva, o avea trac doar la națională, ci nu și la Rapid”, a mai spus Victor Angelescu.

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