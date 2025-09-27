Sport

Victor Angelescu, dezvăluiri incredibile despre scandalul de la Ploiești: „Era familia unui fotbalist. S-au ofuscat cei de la Petrolul”

Victor Angelescu a vorbit despre scandalul care a existat la meciul dintre Petrolul Ploiești și Rapid, unde jandarmii au fost nevoiți să intervină.
Mihai Alecu
28.09.2025 | 00:48
Incidente la Ploiești. Reacția lui Victor Angelescu

Rapid s-a impus în fața celor de la Petrolul, 1-0, iar meciul nu a fost lipsit de incidente. Jandarmii au fost nevoiți să intervină după ce anumite tensiuni din tribune au escaladat.

Victor Angelescu, deranjat de atmosfera ostilă de la Ploiești

Victor Angelescu, acționarul minoritar al formației giuleștene, a dezvăluit că incidentele din tribune au fost unele deranjante pentru giuleșteni. Omul de afaceri a dezvăluit că în zona în care au fost probleme se aflau și părinții lui Alex Pașcanu, autorul singurului gol al confruntării de pe Ilie Oană. Aceștia s-ar fi bucurat la reușita fiului lor, moment în care au stârnit reacția mai multor oameni aflați în jurul lor.

„Din câte știu, sub loja noastră era familia lui Alex Pașcanu, cred că s-au bucurat și ei la gol. Probabil că s-au ofuscat cei de la Petrolul. Au reacționat fără să țină cont de împrejurimi, că erau femei, copii. Nu are rost să reproduc, au existat injurii. Nu e în regulă cum s-au comportat, dar până la urma asta este.

Până acum, la Ploiești, nu am avut probleme, dar e drept că nici nu am câștigat. Poate că acum, din cauza rezultatului, s-au supărat. Au înjurat, păreau că vor să vină spre lojă. Eu consider că a fost o reacție total deplasată. Sper să fie o situație care să nu se mai repete pe viitor”, a declarat Victor Angelescu, pentru Prima Sport, la finalul partidei.

Angelescu, nemulțumit de prestația echipei din meciul de la Ploiești

Repriza secundă, una fără mari ocazii, nu l-a mulțumit pe Victor Angelescu: „Pot să evidențiez că ne-am apărat foarte bine astăzi, nu țin minte o ocazie a celor de la Petrolul. Da, normal, îmi doresc mai mult. Aș vrea să dăm și al doilea gol și să stăm liniștiți. În repriza secundă nu am mai fost periculoși. Mă bucur că echipa a reacționat foarte bine după un eșec. Arătăm că putem să reacționăm imediat”

Am mers să jucăm un derby, câștigăm, fără ca ei să aibă vreo ocazie de a marca. Pot să spun că mă așteptam să avem ocazii mai multe, mai ales în repriza secundă. Dobre, pentru noi, este un jucător important, convocat și la echipa națională, căpitan. Cred că în prima repriză am arătat bine, am dat și un gol. Petrolul nu a încercat nimic, e greu, nu au ieșit deloc din apărare”.

