Victor Angelescu este convins că Rapid a dat lovitura: „Am plătit o sumă de bani, dar ne va ajuta”

Victor Angelescu a vorbit din nou despre aducerea la Rapid în această vară a lui

Victor Angelescu este de părere că Antoine Baroan ar putea fi golgheter la Rapid în acest sezon de Superliga

Acționarul minoritar al clubului din Giulești a explicat cum s-a ajuns la această mutare și s-a declarat optimist cu privire la șansele fotbalistului francez de origine ivoriană de a fi un adevărat „hit” în acest sezon de Superliga.

De asemenea, Angelescu a comentat și posibilitatea ca jucătorul în vârstă de 25 de ani să fie titularizat de antrenorul Costel Gâlcă la meciul contra celor de la FCSB, care se apropie din ce în ce mai mult.

„L-am văzut că are calitate mare, am plătit o sumă de bani, poate nu una extraordinară, dar am plătit. Are execuţii, dar a venit nepregătit, un pic mai târziu. E undeva la 50-60% din potenţial, iar când îşi va reveni va fi bine şi fizic. Dacă nu se va accidenta, va da multe goluri şi ne va ajuta.

Departamentul de scouting l-a propus prima dată acum trei ani, când era în Bulgaria, după care a plecat în Elveţia, a fost împrumutat la Ludogorets. Daniel Sandu l-a propus atunci, dar l-am luat pe Rrahmani.

Când a venit Mauro (n.r. Pederzoli, directorul sportiv italian), căutând atacant, iar Mauro îl ştia, îl ştiam şi noi, apoi s-a ivit oportunitatea să vină. Am plătit bani pe el, dar e un atacant care ne va ajuta.

Cu FCSB va fi decizia lui Costel, că este un proces. Importante sunt meciurile, că faci antrenamente, dar e important să ai ritm de meci. Nu cred că va fi la 100% cu FCSB. Costel decide cu cine joacă”, a spus Victor Angelescu, potrivit

Care este marele avantaj al giuleștenilor după implicarea lui Dan Șucu la Genoa

De asemenea, cu aceeași ocazie, acționarul minoritar de la Rapid a vorbit și despre prestația avută în meciul cu FC Botoșani de fundașul central olandez Lars Kramer, un alt fotbalist adus de giuleșteni în această vară.

În plus, Angelescu a punctat și că rapidiștilor le este mai ușor să convingă jucători din străinătate să semneze cu ei din momentul în care Dan Șucu a devenit acționar majoritar și președinte și la Genoa, întrucât fotbaliștii se gândesc că gruparea din Giulești ar putea reprezenta pentru ei chiar o rampă de lansare către echipa din Serie A.

„Şi Kramer a făcut un meci foarte bun, chiar şi meciul trecut. E un fundaş foarte bun, iar la noi a funcţionat şi faptul că Dan Şucu a devenit acţionar la Genoa, că mulţi jucători se gândesc că dacă demonstrează la Rapid sunt urmăriţi şi de Genoa, şi de campionatul Italiei.

Da, atragem mai uşor jucători. Dan Şucu e patronul echipei Genoa şi e mult mai uşor”, , potrivit sursei citate anterior.