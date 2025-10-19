Sport

Victor Angelescu, euforic după Dinamo – Rapid 0-2: „Ne dorim titlul şi Cupa!” Singurul jucător pe care l-a certat: „Greşeală mare!”

Victor Angelescu exultă după victoria Rapidului cu Dinamo şi anunţă că echipa lui vrea ambele trofee. Finanţatorul giuleştenilor scoate din calculele la titlu o echipă importantă din SuperLiga.
Marian Popovici
19.10.2025 | 22:58
Victor Angelescu, euforic după Dinamo - Rapid 0-2: "Ne dorim titlul şi Cupa!" Singurul jucător pe care l-a certat: "Greşeală mare!". Sursa: colaj Fanatik
Rapid s-a impus cu 2-0 în derby-ul cu Dinamo. Gnahore a marcat în proprie poartă, iar Cristi Manea a închis tabela într-un moment dificil pentru giuleşteni, care evoluau în 10 oameni şi erau sub presiune.

Victor Angelescu vrea cupa şi campionatul! Singurul jucător criticat după Dinamo – Rapid

Deşi au câştigat cu un şut pe spaţiul porţii, rapidiştii au fost euforici la final. Victor Angelescu a declarat că victoria este meritată şi echipa îşi propune în acest sezon campionatul şi Cupa României:

„Am fost mai buni. Am dat gol și în 10. Mi se pare că am gestionat toate momentele ca o echipă mai matură. Se pare că Elvir Koljic știe să facă și de astea (n.r. să respingă de pe linia porții).

Petrila are o pasă foarte bună, a mai ratat o ocazie. Dar ne așteptăm la mai mult de la Petrila. Este o greșeală mare ce a făcut Vulturar dacă a intrat direct pe gambă. Cred că din cauza euforiei.

Se putea întoarce meciul. Au avut și ei ocazii, au avut acea bară. Până nu fluieră arbitrul… noi am mai pățit asta (n.r. râde). Da, ne dorim titlul și Cupa. Am spus, dacă se poate, ambele”, a declarat Victor Angelescu la Digi Sport.

Şocat de rezultatul FCSB-ului! Echipa uriaşă pe care a eliminat-o din lupta la titlu

Acţionarul Rapidului a rămas surprins de eşecul înregistrat de FCSB cu Metaloglobus. Cu toate acestea, Angelescu nu îi scoate pe roş-albaştrii în lupta pentru titlu, acolo unde nu o vede, în schimb, pe CFR Cluj:

„Eu sunt convins că intră și FCSB în play-off. Dacă e ceva să mă uimească, mă uimește acest rezultat. E o diferență uriașă între cele două echipe. Dar, în continuare susțin că va intra în play-off.

În acest moment, contracandidate la titlu le văd pe Universitatea Craiova, Dinamo şi FCSB. Pe CFR Cluj sincer nu o văd”, a mai spus Angelescu la Digisport.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
