Victor Angelescu, euforic după Rapid – Dinamo 3-2: “Așa arată fața unui om care a dormit două ore!” Pe cine a remarcat și cum arată lupta la titlu

Bucurie mare în Giulești după un nou succes cu Dinamo în campionat, de această dată în play-off. A fost o victorie care a dus echipa lui Costel Gâlcă în fruntea SuperLigii. Președintele alb-vișiniilor a intrat euforic la FANATIK SUPERLIGA după acest triumf. Acesta admite că a avut o noapte ”grea”, în care a dormit doar două ore.

Reacția lui Victor Angelescu după Rapid – Dinamo 3-2: “Așa arată fața unui om care a dormit două ore!”

După eșecul Universității Craiova cu FC Argeș, Rapid a învins pe Dinamo și a urcat pe locul 1 în campionat. Meciul din Giulești a adus publicului un spectacol frumos, multe goluri, răsturnări de scor și decizii controversate ale brigăzii de arbitraj. În tabăra gazdelor este însă mare bucurie. Echipa lui Costel Gâlcă este pe locul 1, iar viitorul pare a fi unul dătător de speranțe.

. Intrat la FANATIK SUPERLIGA, duminică, acesta a recunoscut că nu adormit foarte mult după victoria cu Dinamo. ”Așa arată fața unui om care a dormit două ore. (n.r. De ce doar două ore? Adrenalină, bucurie, toate adunate?) După meciuri nu contează care e rezultatul, nu prea poți să dormi. Cel puțin la meciuri importante, încărcătura este foarte mare și nu poți să dormi”, spune oficialul feroviar.

De ce a câștigat Rapid cu Dinamo pe Giulești: ”La capitolul mental, în primul rând, am arătat foarte bine”

Victor Angelescu a făcut o scurtă radiografie a victoriei cu Dinamo. , iar echipa din Giulești stă tot mai bine în ultima perioadă la capitolul mental. Președintele liderului din SuperLiga a mai ținut să remarce și unitatea de grup pe care o vede la Dobre, Petrila, Moruțan & compania.

”Am câștigat pentru că am fost mai buni. Am făcut un meci bun, am fost mai buni decât ei și cred că la capitolul mental, în primul rând, am arătat foarte bine. În ultimele meciuri chiar apreciez acest lucru, stăm foarte bine ca și grup, ca și unitate. Am avut anumite discuții cu jucătorii și în cadrul clubului, conducătorii, toată lumea înainte de primul meci cu Dinamo, meciul din campionatul regulat și am setat anumite lucruri și pare că pare că merg.

În primul rând cred eu la ce înseamnă atitudine și la ceea ce ne-am dorit, am arătat peste Dinamo. Dinamo a tras de timp. După ce au dat gol în minutul 20 trăgeau de timp. Iar aseară cred că probabil de asta și frustrarea după aia. Aseară chiar am fost peste ei la toate capitolele. Dacă în alte meciuri poate când le-am câștigat 2-0 sau adică am a fost poate diferență mai mare, aveau posesia, noi jucam pe contraatac, aseară noi am arătat ca echipă mai matură, mai bună și sincer, repet, cu atitudine de nota 10 pentru că noi am luat gol imediat, am revenit, am mai luat o dată gol, am revenit și am și câștigat, ceea ce este extrem de important pentru pentru noi și pentru jucători”, a spus Angelescu.

Pe cine a remarcat Angelescu în echipa lui Gâlcă și cum arată lupta la titlu

Pus să evidențieze pe cineva din echipa lui Costel Gâlcă în victoria cu rivalii de la Dinamo, Victor Angelescu a repetat ideea conform căreia grupul contează mai mult. Cu toate acestea, a ținut să-l scoată în prim-plan pe Claudiu Petrila, dat fiind golul senzațional pe care l-a înscris în poarta lui Devis Epassy.

”(n.r. Cine ți-a plăcut în mod deosebit?) Petrila, pentru golul senzațional pe care îl marchează (n.r. pentru 2-2. Dar echipa în general mi-a plăcut. Au jucat, s-au dedicat. Avem alt spirit. Suntem mult mai pregătiți de acest play-off decât am fost în celelalte de până acum. Cred că se simte acest lucru”, a spus Angelescu.

Președintele giuleștenilor admite că el s-a gândit din prima etapă la titlu. , dorința de a lua trofeul este mai mare ca niciodată. ”(n.r. Vreți titlul?) Am spus din etapa 1 că vreau titlul. Sunt foarte mândru de jucători. Am avut și noi, și staff-ul, domnul Șucu, încredere în ei. Îi simt motivați, gata să dea la orice meci și ultima fărâmă de energie”.

În ceea ce privește lupta la primele locuri, Victor Angelescu spune că nimic nu este încheiat. Acesta avut numai cuvinte de laudă la adresa rivalilor de la Dinamo: ”E un club puternic. În ciuda eșecului, cred că se va bate minim la cupele europene. Au avut și jucători accidentați. Știu cum sunt momentele când pierzi, mai ales în derby”. Despre eșecul Craiovei cu Argeș, Angelescu a spus: ”A fost neașteptată victoria lui FC Argeș. Greu să iei în calcul că U Craiova pierde acasă. E un play-off extrem, extrem de echilibrat”.