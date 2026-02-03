Victor Angelescu, anunț pentru rivale după FC Hermannstadt – Rapid 0-3: „Așa arată o echipă campioană!”

ADVERTISEMENT

Rapid a urcat temporar pe l , asta până vor juca meciurile din cei de la Universitatea Craiova și Dinamo, cele două grupări care o pot depăși în clasament.

Victor Angelescu, radiografie a jocului Rapidului de la Hermannstadt.

Victor Angelescu a recunoscut că startul de meci nu a fost unul bun, însă după deschiderea de scor și mai ales în repriza secundă, Rapid a arătat ca o echipă ce poate să fie campioană.

„Nu am început bine meciul, Hermannstadt a fost foarte agresivă. E cunoscut faptul că echipele lui Dorinel Munteanu fac un pressing agresiv, vin sus. În prima repriză nu am arătat bine, dar în a doua am arătat ca o echipa campioană. Per total, jocul a fost la discreția noastră.

Am început greu, mă bucur că am dat un gol la prima ocazie. Nu e bine pentru inimă să stai cu 1-0 (n.r. râde). A fost foarte important, au fost 3 puncte puse în joc, mai ales că pierdusem acasă meciul de dinainte. Știm că avem un trecut cu Hermannstadt în care pierdusem cu ei. Mă bucur că mi-am luat revanșa. Dar, de data asta, și înainte de meci eram sigur că îi vom bate.

Eu zic că a fost cel mai bun jucător de pe teren Claudiu Petrila. A driblat, a creat faze, a fost cel mai bun. Dar trebuie felicitați toți, au jucat foarte bine. Mă bucur și pentru Jambor, s-a descătușat, a dat primul gol. Grameni a dat și în animal așa, știam că poate. Acum, în Turcia, a dat de la jumătatea terenului gol”, a declarat Victor Anglescu la Prima Sport.

Cum vede Victor Angelescu evoluția lui Alex Dobre

Alex Dobre a ratat un penalty la scorul de 1-0 pentru Rapid și putea să producă probleme pentru echipa sa, însă Victor Angelescu e de părere că golgheterul giuleștenilor a avut o prestație bună, în ciuda momentului în care nu a putut să înscrie.

„Nu cred că e o problemă cu Dobre. A ratat acest penalty, dar asta e. Penalty-urile se mai și ratează. A bătut bine, dar a nimerit portarul colțul. Chiar acum două etape a înscris golul victoriei cu Metaloglobus”, a mai spus Victor Angelescu.