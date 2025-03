Victor Angelescu face lumină după scandalul de la Rapid – Universitatea Craiova 1-2: „Asta i-a spus lui Istvan!”

Acționarul minoritar al giuleștenilor a spus că Istvan Kovacs a făcut un exces de zel în momentul în care l-a eliminat direct pe Claudiu Petrila, dezvăluind și ce i-a spus jucătorul arbitrului.

Victor Angelescu face lumină după scandalul de la Rapid – Universitatea Craiova

Victor Angelescu a făcut lumină după scandalul de la finalul meciului dintre , explicând ce i-a spus Claudiu Petrila lui Istvan Kovacs: „Mai meritat era un egal! N-am cum să fiu fericit. Speram să dăm noi gol în prelungiri sau măcar să nu mai luăm.

Când se întâmplă astfel de lucruri, trebuie să trecem peste, trebuie să uităm meciul ăsta pentru că avem un meci dificil în cupă. Am avut ghinion când am lovit de două ori bara.

Noi am încercat să câștigăm, iar ei au reușit să ne dea acest gol pe final. Asta este, și noi am reușit altădată să marcăm pe final. Nu poți să joci un meci și să te gândești la un singur jucător, noi am încercat să câștigăm, Mitriță a driblat bine și a șutat bine”.

„Claudiu i-a spus că a arbitrat slab!”

„Dar nu puteam să punem doi jucători pe Mitriță, pentru că asta este mentalitate de echipă mică, nu aveam cum să facem asta. Mitriță a dat acel gol în minutul 93, dar nu cred că a avut alte ocazii bune de a marca, cred că am reușit să-l ținem destul de bine.

Am văzut fazele de la final, m-am dus și eu să întreb ce s-a întâmplat. E un exces de zel foarte mare din partea brigăzii, chiar dacă Istvan Kovacs e la cel mai înalt nivel. Nu poți să dai roșu direct celui mai bun jucător al nostru și să-i dai roșu direct.

Claudiu s-a dus la final și i-a spus că a arbitrat slab. Nu poți să dai roșu pentru așa ceva, explicația fiind că a intrat pe teren. Nu l-a înjurat, nu s-a întâmplat nimic”, a , la TV .

„Și acum, m-am dus la ei, le-am strâns mâna, le-am urat noroc. Asta este, fac parte din joc, au făcut și ei ce au putut mai bine. Niciodată nu m-am certat, eu respect pe toată lumea. Mai există greșeli, dar nu știam de ce a luat roșu direct. M-am dus și am aflat.

Noi vrem să terminăm în primele trei, pe un loc de cupe europene. Sperăm! Am făcut un meci bun, nu am luat niciun punct, dar am făcut un meci bun.

Cu o victorie sau două, poți să te duci în primele trei echipe din campionat. S-a vorbit prea mult pe tema plecării lui Marius Șumudică. Am mare încredere în el, cred că echipa arată foarte bine, sunt mulțumit de ce face Marius și staff-ul lui”, a mai spus Victor Angelescu.