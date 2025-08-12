Victor Angelescu, ferm la ieșirea din sediul LPF, după întâlnirea cu Iorgulescu: „E al patrulea penalty care nu ni se dă! E o problemă”

Victor Angelescu a fost prezent marți la adunarea generală a LPF. Acționarul minoritar al Rapidului a oferit câteva detalii legate de discuțiile purtate despre schimbarea regulamentului. În ultimele zile, s-a iscat un conflict între conducerea clubului din Giulești, FCSB și Liga Profesionistă de Fotbal.

Noul sezon de Superliga a venit la pachet cu un scandal între Rapid și LPF

Mai precis, campioana României l-a putut include în lot pe Malcolm Edjouma. Patronul giuleștenilor chiar i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu.

Oficialii de la Rapid au dat în înapoi: „Nu am cerut demisia, am vorbit calm”

Victor Angelescu a dat de înțeles că dialogul purtat a fost unul profesionist și a precizat că nu s-a cerut demisia șefului LPF, Gino Iorgulescu. În continuare, acționarul minoritar al giuleștenilor consideră că problema a fost una reală.

„Sunt multe lucruri pe ordinea de zi. Normal că s-a discutat și despre scandalul din ultimele zile. Noi și Craiova ne-am făcut punctul de vedere știut. Eu am susținut și acum. Așa cum am spus și le-am zis și lor, problema nu era cu modificarea regulii, ci cum a fost făcută.

Cred că s-a gestionat foarte prost. A creat o impresie cum că un singur club este ajutat în momentul în care este nevoie și alții nu. Ceea ce, repet, nu este normal. Cu fondul discuției nu aveam o problemă, ci cum a fost făcută. Sperăm ca pe viitor lucrurile să nu mai fie făcute așa. Am avut o discuție, eu zic că benefică, cu cei de la Ligă. Sperăm ca lucrurile să fie mai transparente.

Ce am vorbit rămâne înăuntru. Problema nu a fost că s-a dorit să se schimbe acea regulă, să se îndrepte acea eroare, ci cum a fost făcută. Cred că pe viitor nu va mai fi așa. E normal ca toți să știm, să ne spunem părerea.

Asta a fost problema. Am spus-o. Când au fost alte cluburi care au avut această problemă, nu a venit nimeni deodată să ne ajute. Cum a fost creat acest lucru nu a fost ok. Când au avut alții nevoie nu s-a intervenit, dar s-a intervenit la FCSB. Repet, regula e bună. Nu mai contează. Cred că este ok să trecem peste, am vorbit. Au fost și alte lucruri importante, drepturile TV.

Nu am cerut demisia, am vorbit calm. Cred că am transmis toți același lucru. Nu suntem împotrivă, dar nu a fost ok cum au fost gestionate lucrurile. Cred că pe viitor vor fi gestionate altfel. Toată lumea și-a admis partea de greșeală. A fost o discuție generală”, a precizat Victor Angelescu.

Giuleștenii acuză arbitrajul după meciul de la Galați. „Ne-au luat două puncte”

În plus, oficialul clubului din Giulești a spus și câteva cuvinte despre faza controversată de arbitraj din meciul de luni seara, Oțelul – Rapid. Victor Angelescu consideră că bucureștenii meritau o lovitură de la punctul cu var, însă nu vede vreo legătură între decizia centralului și discuțiile apărute în spațiul public despre LPF.

„Penalty-ul neacordat de aseară nu a avut nicio legătură cu acest caz. Dar este urât că este al treilea sau al patrulea penalty clar care nu se acordă. Nu are legătură cu ce am vorbit azi. Altă eroare. Ziceam că le contabilizez.

E o problemă. Nu văd doar la noi greșeli de arbitraj. Pe mine mă interesează erorile împotriva Rapidului și sunt multe, dar am văzut erori meci de meci, nu doar la Rapid. Cred că s-a început foarte greșit. Sezonul acesta, până acum, arbitrajul este foarte slab. Nu o spun că există împotriva Rapidului.

Acum ne-au luat două puncte. Nu știu, poate rata penalty-ul sau ne băteau, dar e penalty clar. Am discutat și vom discuta, pentru că ar trebui să existe mai multă transparență în ceea ce privește arbitrajul”, a mai spus Victor Angelescu.