Victor Angelescu, finanțatorul Rapidului, contestat vehement: „E de un an în fotbal, nu se pricepe! Dacă pleacă cehii, intrăm în faliment!”

Victor Angelescu (37 de ani) a început să se implice la Rapid în vara lui 2018, după ce a preluat 40% din acțiunile clubului. Ulterior, prin compania APS Holding, și-a mărit la 97% pachetul de acțiuni.

Florin Manea îl contestă vehement pe Victor Angelescu

că Victor Angelescu nu se pricepe la fotbal. Ba mai mult, spune că viitorul Rapidului este unul incert, deoarece Angelescu nu ar avea o putere financiară considerabilă.

Totodată, s-a arătat nemulțumit de faptul că mulți dintre jucătorii Rapidului, deși au valoare, sunt înaintați în vârstă.

„Vorbeam ieri cu Miță Iosif, m-am trezit dimineața plângând. Aveam amintiri legate de tata și de derby-ul ăsta. M-au sunat mulți supoteri să-mi spună că-și aduc aminte de tata, e un lucru special.

M-aș fi bucurat să scoată Rapid un rezultat frumos. Am fost la meci, am văzut gestul celor de la club care au ieșit cu tricouri cu numele tatei. Până la urmă a fost un spectacol în tribune, Rapidul este iubit, ceea ce tata și-a dorit tot timpul. Noi am fost mai puțin cu rezultatele, mai mult cu dragostea.

Eu am mai spus-o: dacă nu bagi bani și nu ai o strategie câștigătoare, e greu. La Rapid nu-s banii care crede lumea că sunt. Toată lumea crede că am ceva cu Victor Angelescu, nu am nimic, dar nu are bani să țină Rapidul.

Nici strategia dânsului… tu ca și club, dacă nu vinzi jucători, e greu să supraviețuiești din drepturi, sponsori și ce venituri mai au ei. Din păcate, e un pic pălăria cam mare pentru dânsul, dar e bine că existăm.

Rapid are foarte mulți jucători trecuți de o vârstă considerabilă. Nu le contest valoarea, Săpunaru, Morais, dar totuși sunt pe final de carieră, sunt predispuși la accidentări, la oboseală, nu mai e corpul cum era odată.

Eu cred că s-au comportat mai mult decât onorabil în acest campionat, au adunat 31 de puncte deja, e un miracol, chiar i-am zis lui Daniel Niculae înainte de meci.

Dacă se dorește performanță, va fi greu să facem doar cu Victor Angelescu. El este jumătate-jumătate cu cei din Cehia. Dacă cei din Cehia vor continua să sponsorizeze, probabil că vom fi la limită. Dacă rămâne doar Angelescu, nicio șansă, intrăm în faliment, ne întoarcem unde am fost.

Am auzit că ar fi fost ceva concret legat de venirea unor investitori, am avut și eu un portughez care era interesat și avea bani, dar Victor vrea să conducă, el încă crede că se pricepe la fotbal.

Dar nu are cum, nu se pricepe, e de un an în fotbal. El e bun la ce face el, și pe mine, dacă mă pui la compania lui 3 luni, intră în faliment, e normal, că nu mă pricep”, a declarat Florin Manea, la .

În ultima etapă de campionat, Rapid a fost învinsă de rivala FCSB, 1-3. În prezent, formația giuleșteană se află pe locul 6 din Casa Pariurilor Liga 1, cu 31 de puncte obținute după 20 de meciuri jucate.