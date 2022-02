Victor Angelescu îi răspunde impresarului Florin Manea: ”Ne-a adus și fotbaliști care nu au jucat 5 minute la Rapid!” Exclusiv

Deși galeria Rapidului încearcă să îl aducă pe Marius Șumudică din nou în Giulești, Mihai Iosif nu s-ar opune unei veniri a lui „Șumi”.

FANATIK l-a contactat pe patronul Rapidului, , care a liniștit apele în Giulești și i-a garantat postul lui „Miță” până la finalul sezonului regular.

Victor Angelescu, mesaj de susținere pentru Mihai Iosif: „În momentul de față nu schimbăm antrenorul!”

Victor Angelescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că în nici după semieșecul cu FC Voluntari nu se pune problema ca Mihai Iosif să fie schimbat: „Voluntari e pe locul trei, deci e un punct câștigat. Ținând cont de situația noastră, ne trebuia victoria, deci e un semieșec. Puteam să fim pe loc de playoff. Noi am mers la victorie și am încercat să câștigăm până la final. Mai avem cinci meciuri și trebuie să încercăm să le câștigăm pe toate”.

În privința antrenorului, lucruri deocamdată sunt limpezi, Mihai Iosif rămâne la Rapid: „Nu e nicio situație. În momentul de față nu schimbăm antrenorul! Vom vedea după aceste meciuri care a fost jocul echipei, unde ne situăm și care erau așteptările. Mai are meciuri, poate să câștige și dup-aia nu știu, poate să piardă și apoi dacă avem o serie foarte proastă o să luăm o altă decizie. Nu știu ce să zic deocamdată”.

Patronul Rapidului a explicat că nimeni din partea clubului nu a discutat până în acest moment cu Marius Șumudică despre revenirea ca antrenor al Rapidului: „Cum v-am zis și etapa trecută și acum două etape și acum trei etape, el este antrenorul echipei. O să vedem la finalul sezonului regular ce decizie vom lua și va fi în funcție de rezultate. În niciun caz nu s-a discutat nimic cu Marius Șumudică”.

Victor Angelescu confirmă nemulțumirile lui Mihai Iosif: „Este deranjat de toate aceste discuții”

Mihai Iosif este foarte deranjat de toate aceste presiuni la adresa sa din partea suporterilor, iar Victor Angelescu a spus că poartă aproape zilnic discuții cu antrenorul Rapidului: „Bănuiesc că Mihai Iosif este deranjat de toate aceste discuții. Eu am discuții cu el o dată la o zi sau două. Știe care este opinia noastră și ce are de făcut. Orice antrenor ar fi, dar ăsta e Rapidul. Nu ai ce să faci. Probabil nu îi pică bine”.

Victor Angelescu a recunoscut că a ieșit din acționariatului firmei în care era asociat în Cehia, însă îi asigură pe suporteri că Rapid nu va avea probleme financiare: „Am ieșit acum o lună și ceva din acționariatul firmei din Cehia, întradevăr. Nu are nicio legătură cu Rapidul asta. Doar că partenerul meu de acolo era partener cu mine și în Rapid.

Deci nu văd absolut nicio problemă. Eu am ieșit de acolo pentru că am alte lucruri pe care trebuie să mă axez. La Rapid nu e nicio problemă cu banii și suntem cu banii la zi. Nu are nimeni de ce să fie îngrijorat”.

Noi înțepături între Victor Angelescu și Florin Manea: „Nu mă întrebați despre asemenea persoane”

Florin Manea a declarat într-un interviu că Victor Angelescu vrea să conducă Rapid pe banii altora și nu are experiența necesară pentru o astfel de funcție. Ba chiar că s-ar fi opus transferului în Giulești a lui Jean Onana, care a ajuns la 21 de ani să joace la Bordeaux.

Nu vreau să comentez despre Florin Manea. Nu mă întrebați despre asemenea persoane. Nu există să refuz doar eu jucători sau doar o singură persoană. În niciun caz nu am luat eu singur acea decizie. Probabil la vremea respectivă a fost implicat și el, fiind directorul sportiv.

Nu există să fie un jucător dorit de toată lumea la club și să mă opun eu sau invers. Din punctul meu de vedere e total irelavant pentru că orice impresar propune zeci de jucători la o echipă. Florin Manea a propus și a adus jucători precum Roskopf sau Piriz, care nu au mai jucat cinci minute după ce au venit la Rapid. Asta nu înseamnă că e bun sau rău un impresar”, a declarat Victor Angelescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce s-a întâmplat cu Roskopf și Piriz după ce au ajuns la Rapid

Matias Exequiel Roskopf este un atacant argentinian crescut de Boca Juniors și adus de impresarul Florin Manea la Rapid în mai 2019. Vârful a jucat doar 17 meciuri pentru giuleșteni în Liga 2 și a marcat doar trei goluri.

A plecat de la Rapid în 2020, la finalul lunii ianuarie și a semnat liber de contract cu Apollon Limassol. Nici acolo nu a rupt gura târgului și după câteva luni a revenit în Liga a doua la U Cluj, unde a jucat doar trei meciuri. În 2021 s-a întors în America de Sud, mai exact în prima ligă din Uruguay, la Central. Nici acolo nu a reușit și a marcat doar două goluri în 16 meciuri, iar acum e liber de contract.

Facundo Piriz este un mijlocaș defensiv uruguyan, care a venit la Rapid în septembrie 2019 de la Montpellier din Ligue One, unde a jucat 21 de meciuri. Jucătorul de 29 de ani a fost crescut de Nacional și a mai trecut și pe la Terek și Akhmat Groznyi (69 de meciuri) și a avut ofertă și de la Cadiz din Segunda Division.

La Rapid a jucat însă doar șase meciuri și cota lui s-a prăbușit dramatic. S-a întors după doar un sezon în Argentina și a evoluat pentru Plaza Colonia și Nacional. A jucat doar 17 meciuri în 18 luni, dintre care unul și în Copa Libertadores. A plecat de la Nacional și tocmai a debutat la noua sa echipă, Maldonado.