Victor Angelescu, ”glonț” în camera arbitrilor după Rapid – FCSB 1-2: ”Mi-am spus oful! Vreau să nu ne mai arbitreze Radu Petrescu”

în repriza a doua a meciului Rapid – FCSB 1-2, iar Victor Angelescu a admis că nu își mai dorește ca echipa sa să fie arbitrată de Radu Petrescu.

Victor Angelescu, în cabina arbitrilor după Rapid – FCSB 1-2

La finalul partidei din etapa a 6-a a play-off-ului din SuperLiga, acționarul minoritar al grupării giuleștene a mărturisit că a avut o discuție cu brigada de arbitri în care și-a expus punctul de vedere.

”Da, am fost la vestiarul arbitrilor. După fiecare meci mă duc la ei, le strâng mâna. Mi se pare normal, sunt parte din acest spectacol. Normal că am vorbit cu ei, dar nu o să divulg niciodată. Nu am niciodată un dialog să urlu, să țip.

A fost o discuție privată, rămâne așa. Mi-am spus oful. Aș vrea să nu ne mai arbitreze Radu Petrescu la aceste meciuri pentru că ne-am săturat”, a declarat Victor Angelescu la .

Angelescu și-a luat gândul de la locul 4

Oficialul rapidist a fost extrem de supărat după înfrângerea în fața marii rivale, a precizat faptul că FCSB și a recunoscut că șansele la locul 4 sunt infime.

”Dacă FCSB câștigă titlul, măcar să îl ia pe merit, pe bune, nu să câștige de maniera asta. FCSB nu a meritat azi punctele. Nu poți să nu dai penalty. Folosesc strategia asta de 15 ani, ar face orice dacă se dictează ceva împotriva lor. O să construim și noi 3 biserici. Eu de fiecare dată am intrat și am apărat echipa cum am putut.

Matematic mai avem șanse, dar real nu cred că mai avem (n.r. – la locul 4). E un sezon ratat. Ne pare rău! Îmi prezint scuze fanilor. Au fost minunați și astăzi, dar din păcate i-am dezamăgit ca în alți ani”, a spus Victor Angelescu.