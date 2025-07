Victor Angelescu i-a dat replica lui Dani Coman! Dezvăluiri explozive ale acționarului de la Rapid: „Președinte care face transferuri, impresarul jucătorilor”

Victor Angelescu a abordat la finalul duelului Rapid – CFR Cluj, scor 1-1, în etapa a doua din SuperLiga, subiectul scandalului dintre clubul giuleștean și Cristi Săpunaru. Acționarul minoritar al clubului alb-vișiniu i-a dat replica lui Dani Coman, după .

Victor Angelescu i-a dat replica lui Dani Coman!

Dani Coman, fostul mare portar al Rapidului, a dat cărțile pe față și i-a acuzat pe conducătorii din Giulești de o „regie” făcută cu dedicație pentru a scăpa de Cristi Săpunaru. Președintele lui FC Argeș s-a arătat dezamăgit și a venit cu acuzații grave, care presupun că șefii echipei beau bere şi fumau cu Săpunaru în vestiar.

Victor Angelescu a venit cu replica după . „Meciul cu FC Argeș a trecut, cred că declarațiile ar fi trebuit să rămână acolo.

Eu aveam și am o relație foarte bună cu Dani Coman, înțeleg că are supărările lui, dar să vorbești ce auzi de la alții, nu este ok. Și eu am auzit foarte multe despre Dani Coman în calitate de conducător de club, dar nu m-ați auzit niciodată vorbind în 7-8 ani.

„E președinte care face transferuri, impresarul jucătorilor”

Cred că este normal să tratezi omul după relația ta directă cu el. Eu am avut o relație bună cu el. Repet, nu cred că e normal ce a spus. Am auzit și eu multe lucruri despre el, că e președinte care face transferuri, este impresarul jucătorilor, dar nu m-ați auzit niciodată să vorbesc despre președintele altui club.

Noi nu am avut niciodată o anchetă legată de băutură sau alcool, nu de la noi a plecat asta, noi am dat un comunicat în care am spus foarte clar că nu avem nicio anchetă împotriva lui Cristi.

Nu ăsta a fost motivul pentru care Cristi nu a rămas în club. Mauro Pederzoli a fost o oportunitate. Pentru noi acest scandal e terminat. Clubul respectă legenda Săpunaru, nu există sancțiuni pentru el. Presa a făcut un mare scandal”, a declarat Victor Angelescu.

Ce a declarat Dani Coman

Cristi Săpunaru avea pregătit un post în conducerea Rapidului, însă totul a picat după presupusul scandal cu alcool din vestiarul Rapidului. Dani Coman consideră că totul este doar o regie din partea clubului.

„Orice vorbesc eu de Rapid se interpretează. E treaba lor ce fac acolo. Țin cu ei, dar nu mă interesează ce se întâmplă acolo. (n.r. – De ce ai fost ironic la adresa lor: că sunt cei mai frumoși și cei mai deștepți). Păi nu sunt așa? Am fost ironic pentru că sunt multe lucruri care m-au deranjat și pe mine.

Când văd ceea ce li s-a întâmplat lui Daniel Niculae și Săpunaru, mă doare. Sunt doi jucători care au muncit la revenirea clubului. Ei au venit să joace în liga a patra, au venit cu bani de acasă și acum ce au făcut cei de acolo? Nimic nu rămâne neplătit în viață.

Ceea ce i s-a întâmplat lui Săpunaru ți se pare normal? Păi conducătorii beau bere și fumau cu ei în vestiar și apoi au ieșit la televizor și spuneau că nu știau că se bea bere la Rapid. (n.r. – conducătorii beau bere cu jucătorii!?) Cu Săpunaru și cu restul băieților. Nu dau nume acum, se știu ei bine. Totul a fost o regie prost făcută pentru a scăpa de un jucător emblematic ca Săpunaru. Din această cauză nu mai vreau să vorbesc despre Rapid”, au fost cuvintele lui Dani Coman, la FANATIK SUPERLIGA.