Victor Angelescu i-a decis soarta lui Daniel Niculae la Rapid! „Vom avea o ședință, a fost o surpriză să văd că din suspect a devenit inculpat”

Victor Angelescu a anunțat că, în prezent, Daniel Niculae ocupă atât postul de președinte, cât și funcția de director sportiv la Rapid. Acționarul minoritar din Giulești a dezvăluit în direct că în care se va dezbate schimbarea încadrării lui „Nico” în dosarul „Pyro”.

„Daniel Niculae ocupă ambele funcții (n.r. președinte și director sportiv). Nu am avut când pentru că a fost un program destul de încărcat, o să avem o ședință. E o nouă surpriză pentru mine, nu mă așteptam să treacă din suspect în inculpat.

Trebuie să înțelegem, să vedem ce putem face. O să avem o ședință și o să vedem. (n.r. vă despărțiți de Daniel Niculae?) Vă dați seama că nu aș vrea să comentez înainte de această ședință.

„E vorba despre o chestie personală a unui om. Trebuie să vedem dacă mai poate să ne reprezinte”

Trebuie mai întâi să înțelegem foarte bine lucrurile și ce urmează în acest dosar. E vorba despre o chestie personală a unui om și nu îmi place să comentez. Avem avocat.

Trebuie să înțelegem un pic mai bine ce înseamnă acest lucru, ce repercusiuni are pe parte sportivă. Dacă mai poate să ne reprezinte, să fie în Comitetul Executiv.

Sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm și vedem după ședință”, a declarat Victor Angelescu, la . Daniel Niculae a fost în tribune la înfrângerea Rapidului, scor 1-2 cu Universitatea Craiova, în etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii.

Victor Angelescu, anunț despre viitorul lui Bogdan Lobonț la Rapid: „Mai avem trei meciuri”

Rapid a remizat cu FCSB (2-2) și a pierdut cu Farul (1-3) și Universitatea Craiova (1-2) cu Bogdan Lobonț pe bancă. Victor Angelescu a anunțat că viitorul antrenorului pe banca giuleștenilor va fi stabilit la finalul sezonului.

”O să vedem la finalul sezonului. Mai avem trei meciuri. Vom vedea atunci. Asta am vorbit, dar probabilitatea să mergem în cupele europene este extrem de mică. Nu am luat legătura cu alți antrenori, nu am negociat.

Nu era corect. După aceste trei etape vom lua o decizie. Dacă vom aduce un nou antrenor. Avem o problemă psihică. Nu sunt bine jucătorii psihic.

Este foarte greu să ieșim din această pasă. Am avut și ghinion. Am pierdut două meciuri la ultima fază. Nu este simplu. Au fost mai multe motive”, a mai spus Victor Angelescu.