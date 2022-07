Victor Angelescu îi răspunde lui Adrian Mutu, care a cerut transferuri la Rapid: “Avem lot numeros și echilibrat”

Victor Angelescu a vorbit, la Pro Arena, despre derbyul Rapid – FCSB, care se va disputa duminică. Dincolo de fireasca dorință de victorie, ori despre subiectul legat de locul de desfășurare al partidei, patronul giuleștenilor și-a spus punctul de vedere și în ceea ce privește achizițiile de jucători.

”Dacă va mai veni încă un jucător, vom vedea”, este mesajul lui Angelescu pentru Mutu

Rapid a cedat în prima etapă, 0-1, la Cluj, cu campioana CFR. După meci, Adrian Mutu spune că ar mai avea nevoie de patru-cinci jucători pentru ca echipa să arate așa cum își dorește.

Între timp, așa cum ați aflat deja, giuleștenii au făcut deja două mutări. Mai întâi l-a adus pe mijlocașul ofensiv Jayson Papeau, din Polonia, de la Warta Poznan. Iar apoi au oficializat transferul lui Marko Dugandzic, de la CFR Cluj.

Ambii sunt puși la punct cu pregătirea și au evoluat deja în acest sezon. Croatul, în Supercupa României, dar și în meciul cu noua sa echipă. Victor Angelescu s-a ferit însă să își spună punctul de vedere privind titluarizarea acestora.

”Probabil că dacă nu are probleme, o să fie titular sau o să intre pe parcurs, dar nu vă pot spune eu asta. Acest lucru îl știe antrenorul, el știe cum abordează meciurile”, a precizat acesta vizavi de Dugandzic, în direct, la ”Ora exactă în sport”.

Dar Papeau? ”Din ce știm noi, ambii jucători au o condiție fizică bună, acesta fiind, de altfel, unul dintre motivele pe care i-am ales pe ei. Dar, repet, totul ține de antrenor, de modul în care face el echipa”, a completat patronul giuleștenilor.

Cu cele două mutări, Victor Angelescu și-a ținut promisiunea. Căci el anunțase, după plecarea lui Rareș Ilie, că până la derbyul cu FCSB va aduce doi jucători. Însă spune că nu vom mai urma alte două sau trei mutări pentru a se ajunge la cifra înaintată de Mutu.

”Nu, nu, el s-a exprimat într-un fel…Noi aveam aceste mutări. În momentul de față, dacă mai veni încă un jucător, vom vedea. Mai este până la finalul perioadei de transferuri. Însă avem un lot destul de numeros și echilibrat”, a spus Angelescu. Care a refuzat să ofere detalii despre postul pe care ar urma să-l ocupe noul venit.

Următoarele derbyuri, pe Arena Națională

În ceea ce privește derbyul de duminică, disputarea partidei pe arena din Giulești a suscitat deja o mulțime de discuții. Cu atât mai mult cu cât interesul pentru această partidă este major.

Deși exista o înțelegere privind numărul de tichete alocate oaspeților, aceasta nu a fost respectată de Rapid. Angelescu spune că .

”Noi am oferit mai puține bilete din motive de securitate, ar fi fost o problemă mare dacă le dădeam o peluză întreagă, mai ales că scaunele suntem aproape de gazon și am discutat cu Jandarmeria despre acest aspect.

Nu cred că se pot compara galeriile, nu se pune problema să ne fie frică în Giulești, ci pur și simplu sunt motive de securitate care nu ne permit să facem acest lucru”, a comentat patronul giuleștenilor.

Desigur, problema se putea rezolva dacă meciul se disputa pe Arena Națională. Așa cum anunțau oficialii Rapidului că se va întâmpla în cazul meciurilor derby.

”A fost o cerere a suporterilor și am discutat-o cu conducerea. Și am decis că, ținând cont că până acum nu am avut un derby cu ei de când s-a inaugurat noul Giulești și am decis să jucăm acest prim meci aici. Dar mai mult ca sigur următoarele derbyuri le vom juca pe Arena Națională”, a spus Victor Angelescu.