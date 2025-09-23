Sport

Victor Angelescu îi răspunde lui Florin Manea după scandalul din Giulești: „Am zero respect pentru el! Mai bine să-și vadă de treburile lui”

Victor Angelescu i-a răspuns lui Florin Manea după scandalul dintre fanii Rapidului și Alex Dobre. Ce i-a transmis.
Mihai Dragomir
23.09.2025 | 20:50
Victor Angelescu ii raspunde lui Florin Manea dupa scandalul din Giulesti Am zero respect pentru el Mai bine sasi vada de treburile lui
Victor Angelescu, răspuns dur pentru Florin Manea. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Meciul Rapid – Hermannstadt 1-2 din etapa a 10-a s-a lăsat la final cu un scandal între fanii din Giulești și Alex Dobre. Victor Angelescu i-a răspuns lui Florin Manea, după ce agentul de jucători a declarat la FANATIK SUPERLIGA că gestul fotbalistului de a le răspunde suporterilor i s-a părut total nepotrivit.

Victor Angelescu, tiradă la adresa lui Florin Manea

Giuleștiul nu a rezistat prea mult timp până la primul scandal din acest sezon. Echipa pregătită de Costel Gâlcă a trecut prin scene tensionante după eșecul suferit pe teren propriu cu Hermannstadt.

Victor Angelescu a ieșit la atac după criticile ce i-au fost aduse lui Alex Dobre pentru felul în care a gestionat situația cu suporterii revoltați. Acționarul minoritar al giuleștenilor i-a răspuns în primul rând lui Florin Manea.

„Domnul Manea mai bine să-și vadă de treburile lui!”

„Cum să spui că Dobre ar trebui să nu mai fie în Giulești?! Am avut nouă meciuri fără înfrângere și eram pe locul 2, pierdem un meci și ar trebui căpitanul și jucătorul care joacă cel mai bine în sezonul ăsta și care a dat și gol să fie înjurat și că n-ai voie să răspunzi… Că pe răposatul Nae Manea îl alergau pe șinele de tren. Asta e o tâmpenie! Domnul Manea mai bine să-și vadă de treburile lui, că n-are nicio treabă cu tatăl. Pentru tatăl, cel mai mare respect! Pentru el am zero respect.

Nu este nici măcar rapidist, din punctul meu de vedere! Nu face decât, de ani de zile, să beneficieze de numele tatălui și să se dea pe lângă suporterii rapidiști! Ceea ce încearcă să facă și în acest moment. Este un om care a dat în judecată clubul Rapid și ne cere bani fără să aibă nici măcar 0,1% dreptate sau putință. Încearcă să fraudeze pe toată lumea!

„Încearcă și el să facă bani nemunciți. Așa cum a făcut tot timpul!”

A venit domnul Șucu și încearcă și el să facă bani nemunciți. Așa cum a făcut tot timpul! Că știm antecedentele lui Florin Manea. Oamenii de genul ăsta, sincer, sunt o problemă. Nu știu de ce sunt băgați în seamă. Cum ajung astfel de oameni să fie puși pe prima pagină a unui ziar. Asta, cred, e problema mai mare!

Nu vreau să intru în detalii, dar nu cred că și suporterii rapidiști știu ei mai bine decât mine. Nu trebuie să le spun eu. Ce părere au ei despre Florin Manea e treaba lor, nu mă bag, nu vreau să intru într-un subiect. Dar atâta timp cât tu ne dai lecții de rapidism și dai clubul în judecată fără să ai… A și pierdut în prima instanță. Nu știu de ce vrea bani, trebuie să-l întrebați pe el. A inventat niște lucruri pe acolo”, a declarat Victor Angelescu pentru GSP.ro.

