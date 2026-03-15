Victor Angelescu îl distruge pe Cîrjan: „Nu ai cum să ajungi fotbalist mare! Există karma şi a simţit pe pielea lui”. Culisele transferului la Rapid: „Domnul Şucu l-a chemat acasă la el şi i-a dat bani”

Victor Angelescu nu a avut milă de Cătălin Cîrjan după ce fotbalistul s-a bucurat ostentativ către loja din Giulești, la golul marcat în Rapid - Dinamo 3-2
Mihnea Ştefan
15.03.2026 | 12:29
Victor Angelescu, atac la Cătălin Cîrjan după gestul fotbalistului în Rapid - Dinamo 3-2
Victor Angelescu l-a „mitraliat” pe Cătălin Cîrjan după ce căpitanul „câinilor” a decis să se bucure ostentativ în fața lojei Rapidului. Președintele giuleștenilor a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, discuțiile pe care Dan Șucu și Cristiano Bergodi le aveau cu privire la fotbalist.

Victor Anglescu, ironic cu rivalii după Rapid – Dinamo 3-2: „Problema lor e că trebuie să înțeleagă că meciul ține 90 de minute”

Sâmbătă seară au ieșit scântei pe Stadionul Giulești. Rapid și Dinamo au oferit un thriller incredibil, cu răsturnări de situație și goluri spectaculoase. Nu au lipsit nici fazele litigioase. Brigada condusă de Istvan Kovacs a fost acuzată de către conducerea lui Dinamo că a viciat rezultatul.

Nemulțumiri au avut și rapidiștii. Victor Angelescu a semnalat atitudinea nesportivă pe care au avut-o Danny Armstrong și Cătălin Cîrjan când au marcat. Gestul celui din urmă a fost și mai surprinzător pentru președintele alb-vișiniilor, având în vedere că a evoluat la Rapid în sezonul 2023-2024.

„Există karma, am mai spus-o. Problema lor e că trebuie să înțeleagă că meciul ține 90 de minute. Să faci ce a făcut Armstrong în minutul 6, sau în minutul 49 ce a făcut Cîrjan, înseamnă că tu crezi că vei câștiga. Am văzut la final cine a câștigat.

Dar eu înțeleg, și noi avem echipe cu care am avut trac. Craiova lui Adrian Mititelu a fost una dintre ele, acum este U Cluj. Nu mai mai câștigat cu ei de câteva sezoane. Înțeleg frustrarea, este un derby, să conduci 1-0, 2-1 și să pierzi 2-3 sunt convins că nu este plăcut. Dinamo are o echipă valoroasă, dar am fost mai buni”, a declarat Victor Angelescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu: „Bergodi îi spunea: ‘Domnu’ Șucu, Cîrjan nu are valoare de Rapid!”

Angelescu și-a continuat atacul la Cătălin Cîrjan. Șocat de gestul mijlocașului ofensiv, președintele Rapidului a ținut să reamintească public cât de dorit a fost Cîrjan în Giulești și ce eforturi a făcut Dan Șucu pentru a-l aduce la echipă.

Pe lângă aspectul financiar, Victor Angelescu a afirmat că omul de afaceri a dorit ca fotbalistul să aibă parte de tot confortul. De aceea, i-a convocat familia la o discuție, pentru a o informa cât de important este Cîrjan pentru proiectul grupării din Giulești. Mai mult, pe lângă bonusul la semnătură pe care i l-a oferit, actualul președinte al alb-vișiniilor a dezvăluit că Dan Șucu se interesa frecvent la Cristiano Bergodi, antrenorul de atunci al Rapidului, despre situația tânărului jucător, însă se lovea de răspunsul: „Nu are valoare de Rapid!”.

„Chiar m-a șocat gestul lui Cîrjan. Foarte urât, din punctul meu de vedere. Am văzut și declarația, a încercat să o dea că nu a fost pentru domnul Șucu, a fost pentru alții. Care alții? Din vechea gardă mai suntem eu și domnul Șucu. Gestul putea să fie la adresa amândurora, la adresa domnului Șucu sau la a mea.

Noi ni l-am dorit foarte mult pe Cîrjan, inclusiv la ligile inferioare, înainte să plece la Arsenal. S-au făcut eforturi destul de mari să îl aducem împrumut de la Arsenal. Domnul Șucu l-a chemat acasă la dânsul, cu familia, a vorbit cu familia lui, a vorbit cu impresarul, i-a dat bani la semnătură. Cu toate că era un junior și nu jucase la seniori. A început titular primele meciuri. Nu l-am văzut pe Bergodi pe lângă noi, poate lui să-i fi făcut acele gesturi.

A avut un salariu foarte bun pentru un junior. A avut toate condițiile la noi. Ba mai mult, aveam discuții cu antrenorii o dată la două săptămâni, cu președintele Daniel Nicuale, cu Bergodi, cu domnul Șucu. O dată la două săptămâni domnul Șucu întreba: ‘Domnu’ Bergodi, dar pe Cîrjan îl mai băgați? Mai joacă?’, și domul Bergodi îi zicea: ‘Domnu’ Șucu, Cîrjan nu are față de Rapid. Nu e jucător de Rapid, e greu să joace în momentul de față!’”. Asta e situația cu Cîrjan.

Nu avea ce să aibă împotriva Rapidului. Suporterii l-au susținut, nu a fost huiduit pe Giulești când a plecat și s-a întors. Nu avea de ce să facă gestul ăsta, e copilăresc. Nu ai cum să ajungi fotbalist mare dacă faci asta. Tu ai primit salarii, bani de aici, nu ți-a zis nimeni ceva. Ar trebui să se gândească și la el, dacă a jucat cum trebuie la noi. Asta denotă caracterul lui Cîrjan, să vedem dacă le va face așa și celor de la Dinamo când va pleca”, a mai spus Victor Angelescu.

  • 19 meciuri a jucat Cătălin Cîrjan pentru Rapid în sezonul 2023-2024, în care a reușit să ofere doar o pasă decisivă, fără gol marcat
  • 2,5 milioane de euro este cota actuală a căpitanului lui Dinamo, potrivit publicației Transfermarkt
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
