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Victor Angelescu a fost în delir după ce Rapid a urcat pe primul loc în SuperLiga. Alb-vișiniii sunt lideri provizorii după ce au bătut-o fără drept de apel pe FC Botoșani, scor 5-0. Acționarul minoritar al giuleștenilor a comentat succesul echipei lui Daniel Pancu și ce așteptări are de la U Craiova – Dinamo.

Victor Angelescu, impresionat de jocul Rapidului după 5-0 cu FC Botoșani

Rapid a profitat din plin de abordarea tactică a are a ales să joace deschis în Giulești. Victor Angelescu consideră că giuleștenii au făcut cea mai bună primă repriză din actuala ediție de campionat. „(n.r: Ţi-a venit să crezi ce tactică a avut Botoşani? În gura lupului) Ştiam că joacă deschis, că n-o să se pună pe două linii, o să încerce să joace. A contat şi că am marcat repede, apoi i-am mai prins de câteva ori.

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Probabil cea mai bună repriză din acest campionat. Jocul m-a bucurat, s-a legat foarte bine. Dobre, Petrila, Moruţan s-au înţeles foarte bine. Mă bucur că am marcat din ocaziile pe care ni le-am creat. Mă bucur şi pentru Filip că a reuşit să marcheze două goluri, a făcut un meci bun”, a declarat Victor Angelescu, la

Cu cine ține Angelescu la U Craiova – Dinamo

Acționarul minoritar al Rapidului a fost provocat să aleagă o câștigătoare a derby-ului de luni, 30 noiembrie, ora 20:00, dintre Universitatea Craiova și Dinamo, fără să aibă posibilitatea de a alege pentru un rezultat de egalitate. „(n.r: Cine ai vrea să câştige dintre Craiova şi Dinamo şi nu ai voie să zici egal) Aş vrea să câştige Craiova, n-am cum să aleg să câştige Dinamo vreodată. Nici Dinamo, nici FCSB. Nu consider că e un meci decisiv. Până la urmă ambele echipe sunt aproape de noi. Dacă m-ai pune, aş alege egalul.

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(n.r. Te aşteptai la mai mulţi spectatori?) Au fost aproape 6.000 de spectatori. Din punctul meu de vedere, având în vedere condiţiile de afară, mi se pare un număr foarte bun.

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Gazonul arată mult mai bine. A ţinut şi la această vreme. În ultima vreme şi-au făcut treaba foarte bine cei de la Clubul Sportiv”, a adăugat Angelescu.

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Victor Angelescu a abordat și subiectul „Ştiţi şi voi că suntem în negocieri cu mai mulţi jucători, Aioani, Paşcanu. Ne dorim să-i ţinem. O să vedem. (n.r: Nu eşti foarte optimist) Nu-i adevărat. Nu îmi place să fiu nici pesimist, nici optimist. Dacă ajungem la un consens, prelungim. Dacă nu, nu. Nu putem să facem anumite concesii, să plătim salarii exorbitant de mari”, a mai spus Angelescu, pentru sursa citată mai sus”, a adăugat acționarul minoritar al Rapidului.