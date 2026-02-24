Victor Angelescu, înțepături pentru rivalele FCSB și Dinamo: „E fotbal, nu posesică” / ”Gigi Becali a ieșit și ne-a ironizat”

ADVERTISEMENT

a fost unul ce a stârnit orgolii mari între cele două echipe, iar la câteva zile după succesul giuleștenilor, 2-1, Victor Angelescu a ținut să transmită un mesaj tăios .

Victor Angelescu dezvăluie că jucătorii Rapidului au fost băgați în ședință înainte de meciul cu Dinamo

Acționarul formației giuleștene recunoaște că a fost să discute cu jucătorii înainte de partida cu Dinamo, lucru pe care l-a făcut și Dan Șucu. Aceștia au dorit să-i motiveze pe fotbaliști, lucru care, considerând rezultatul final, a funcționat.

„Veneam după o perioadă mai proastă, aveam nevoie să câștigăm, să fim matematic în play-off și să nu se ducă Dinamo și Craiova la distanță. Toată săptămâna am fost și am vorbit și eu, și domnul Șucu, știam că jucătorii o să fie foarte montați.

Părerea mea e că filmulețul ne-a ajutat 5-10 la sută. Eu vorbesc de jucători și staff. Au fost foarte concentrați de la început oricum. La nivel de orgoliu, între aceste 3 echipe, faptul că încerci să învârți un cuțit în rană, nu e bine. Așa cred eu. Să crezi că dacă faci asta îți creează un plus înseamnă că-ți crezi adversarul prea slab. Cred că a fost făcut clipul pentru suporteri, să fie o chestie din asta”, a spus Victor Angelescu.

Acționarul Rapidului îi înțeapă pe rivalii de la Dinamo

Discuțiile făcute după meci, pe seama faptului că Rapid a ales să se apere și nu a avut ocazii, iar Dinamo a dominat cu 74 la sută posesie, l-au făcut pe Victor Angelescu să aibă o replică acidă.

„Asta poate să ajute suporterii să vină la stadion. În trecut, patronul de FCSB a ieșit și ne-a mai ironizat, iar 10-11 meciuri la rând nu ne-au bătut. Pe lângă motivație când jucăm cu Dinamo, eu cred că noi știm că evoluăm foarte bine cu ei. Eu am spus că o să câștigăm, chiar dacă avem o perioadă proastă. Dinamo are un anumit stil, nouă ne convine stilul lor. Să nu se înțeleagă greșit, Kopic e un antrenor foarte bun.

Țin foarte mult de minge, am văzut și în alte meciuri. Jocul e însă fotbal, nu ‘posesica’. Dinamo a avut multe meciuri în care a avut posesie și nu ocazii multe. Eu nu-mi aduc aminte să aibă vreo ocazie mare. Au avut, parcă, în minutul 85, un șut al lui Karamoko”, a mai spus Victor Angelescu la .