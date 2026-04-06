Victor Angelescu, intervenție în forță în scandalul dintre suporteri și jucătorii Rapidului: „Acum, ce, îi dăm în cap?”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a condamnat ferm incidentul petrecut la finalul meciului cu Universitatea Cluj, pierdut de giuleșteni cu 1-2. Fanii au fost furioși după eșecul Rapidului, iar un suporter a aruncat cu un băț de tobă spre jucători, portarul de rezervă Dejan Iliev fiind lovit.

Victor Angelescu, reacție dură după ce un fan al Rapidului a aruncat cu un băț de tobă spre jucători

Oficialul giuleștenilor e de părere că reacția suporterilor a fost una de neînțeles, ținând cont de situația în care se află Rapid. „Nu mi se pare absolut deloc ok să arunci cu un băț de la tobă spre jucători, asta e clar. Nu cred că i-a trecut lui prin minte (n.r. lui Răzvan Onea, care a înapoiat obiectul), probabil că a fost cerut înapoi.

Acum, ce, îi dăm lui Onea în cap că a dat bățul înapoi? (n.r. nu vi se pare de acuzat Onea?) Nu mi se pare. Nu trebuia să ajungă bățul acolo. E unul din sezoanele în care nu înțeleg anumite reacții ale fanilor. Pot să mă pun în locul lor și să îmi dau seama că toată lumea se gândește că Rapidul are un culoar favorabil, că la pauză eram pe locul 1, că am făcut un sezon bun.

Dar, sunt niște reacții… parcă am terminat pe locul 6 a nu știu câta oară. Cred că nu ar fi trebuit să existe această reacție. Nu ne ajută cu nimic, mai avem 7 etape”, a declarat Victor Angelescu pentru la o zi după ce . Pentru Rapid urmează un duel pe teren propriu contra lui FC Argeș, care se va disputa luni, 13 aprilie, de la ora 18:30.

Cum a comentat Claudiu Petrila incidentul petrecut după meciul cu U Cluj

Invitat la emisiunea FANATIK RAPID, , dar și incidentul de la final. „Reacția este cumva normală, până în momentul când lovești un jucător. Adică, ok, poți să ne înjuri, că am meritat din plin aseară total, sunt de acord cu ei. Am meritat 100%, dar până la înjurături de copii, de familie, până să lovești… deja e prea mult.

Nu știu exact cum a fost faza, am văzut doar că acel băț l-a lovit pe Iliev, portarul de rezervă. Nu știu dacă a vrut sau n-a vrut, sau a dat doar așa de nervi, dar cum am spus… este un gest un pic deplasat. Să dai într-un jucător cu un băț sau cu orice altceva mi se pare puțin deplasat!”, a afirmat internaționalul român.