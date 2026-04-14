Victor Angelescu intervine în disensiunile dintre Costel Gâlcă și Alex Dobre: „Asta este realitatea!”

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a comentat situația din interiorul clubului, după ce Alex Dobre s-a arătat nemulțumit de tactica lui Costel Gâlcă, despre care spune că nu îi pune calitățile în valoare. Totodată, acționarul minoritar al giuleștenilor a explicat care este ultima șansă la titlu a echipei sale.

Victor Angelescu intervine în neînțelegerile dintre Alex Dobre și Costel Gâlcă

Rapid a început foarte bine acest play-off, cu o victorie importantă în derby-ul cu Dinamo, însă jocul și rezultatele din următoarele trei meciuri au lăsat de dorit. Giuleștenii au pierdut ambele meciuri contra formațiilor din Cluj, după care au făcut doar un 0-0 cu FC Argeș pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

La interviurile de după meci, cu căpitanul Rapidului atacând subtil tactica antrenorului. Ca răspuns, tehnicianul în vârstă de 54 de ani a dezvăluit că planul tactic nu este realizat pentru un singur jucător. Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte al Rapidului, a vorbit atât despre jocul slab, cât și despre acest conflict: „Nu are ce să îți placă. A fost un meci urât rău de tot, cel mai urât meci din play-off. Putem face meciuri ca cel cu Dinamo și cum am făcut cu FC Argeș, unde am avut o evoluție foarte slabă. Trebuia să câștigăm meciul, dar am ajucat slab. Noi putem să le facem pe toate, nici nu știi la ce să te aștepți, iar asta nu e ok.

A fost supărare. Se întâmplă lucruri ca acestea (n.r. – ieșirea lui Dobre). Acum, ce facem, punem microscopul pe ei și vedem dacă se scobesc în nas? Era supărat pentru că a făcut un meci slab. Și asta e realitatea, Dobre a făcut un meci slab. Când ești nervos spui multe. Nu sunt un expert în tactică pentru a ști ce au făcut ei greșit în vestiar. Până la urmă, Dobre a dat 15 goluri în campionat și 2 în Cupă cu Costel Gâlcă antrenor. Deci, nu știu ce s-a schimbat la tactică”, a spus Victor Angelescu, conform

ADVERTISEMENT

Care este ultima șansă a Rapidului la titlu

Victor Angelescu încă are speranțe că giuleștenii încă pot pune mâna pe titlu. Diferența în acest moment este una destul de mare, de 8 puncte, însă nu imposibil de ajuns, întrucât în SuperLiga României rezultatele pot fi imprevizibile.

ADVERTISEMENT

Totuși, președintele formației antrenate de Costel Gâlcă crede că orice optimism ar dispărea în cazul în care Rapid va pierde și împotriva Universității Craiova, în ultima etapă din turul play-off-ului: „Nu ne-am luat adio de la titlu, că din punct de vedere matematic se poate. Dacă vrem să avem o șansă la titlu trebuie să batem la Craiova, dacă nu batem la Craiova e gata. O să fie prea multe puncte. Dar noi putem face asta, putem bate la Craiova și pe urmă să facem un meci cum am făcut cu FC Argeș”, a mai declarat Victor Angelescu, conform sursei citate.