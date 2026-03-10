Victor Angelescu l-a auzit pe Bancu după Rapid – U Craiova și a luat foc: „Ar trebui să ne abținem!”

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram a fost victima scandărilor rasiste la meciul Rapid – Universitatea Craiova. Victor Angelescu nu crede că se vor lua măsuri în acest caz, deși Nicușor Bancu a cerut sancționarea giuleștenilor.

Victor Angelescu, exclude orice fel de sancțiune pentru Rapid după scandările rasiste

În ciuda faptului că arbitrul Rapid – Universitatea Craiova, scor 1-1, din ultima etapă a sezonului regulat al SuperLigii, din cauza scandărilor rasiste, președintele ”alb-vișiniilor” nu crede că se poate ajunge la o suspendare.

”Cum să ne suspende pe noi, când noi avem meciul oprit de trei partide? Nu mi s-a părut ok reacția lui Bancu de la flash-interviu. Există un protocol, iar arbitrul a folosit protocolul. S-a anunțat prin stație, există trei pași, dar nu știu ce s-a întâmplat la Tribuna a doua.

Tind să-l cred, nu știu de ce ar minți, dar arbitrul, din ce știu, nu a auzit așa ceva. Oricare ar fi, suporterii noștri sau ai Craiovei, ar trebui să ne abținem. Noi am avut bannere cu ‘mori țigane’, iar până acum s-a acceptat. Atunci înseamnă că, dacă eram Baiaram, cel mai bine mă simțeam pe Giulești. Cum putem să spunem despre Baiaram? El nu a comentat”, a declarat Angelescu, la .

Angelescu, deranjat de scandările rasiste

Oficialul rapidist a exclus varianta ca gruparea din Giulești să aibă ceva cu jucătorii de etnie rromă, însă a recunoscut că și dacă a fost un incident răzleț nu este normal ca astfel de lucruri să se întâmple.

”Am avut o grămadă de jucători de etnie rromă care s-au simțit excepțional. Dacă Rapid ar ajunge să aibă ceva cu țiganii, am abera în emisiune și am încerca să oprim chestiile acestea. Dacă cineva i-a strigat la modul urât, nu este ceva normal și nu poate fi acceptat.

Dar de la asta până la să vii să spui chestiile acestea… dacă Rapid este suspendată pentru chestia asta, este culmea. Ce i se întâmplă lui Baiaram, jucătorilor de la Rapid li se întâmplă de ani de zile, iar mie mi s-a spus de nu știu câte ori”, a spus Victor Angelescu.

Bancu a cerut sancțiuni pentru Rapid

Imediat după încheierea întâlniri dintre Rapid și Universitatea Craiova, căpitanul oltenilor a vorbit despre scandările rasiste la adresa lui Ștefan Baiaram și a precizat că .

”Se întâmplă și scandările acestea, dar nu e frumos. Sper să nu se mai repete, am pățit-o și la Dinamo, acum să vedem ce se întâmplă cu cei de la Rapid, pentru că n-ar fi corect față de Ștefan Baiaram”, a afirmat Nicușor Bancu.

Baiaram, victima rasismului și cu Dinamo

Ștefan Baiaram nu este la primul meci în care este victima scandărilor rasiste venite din tribună. La partida cu Dinamo, el a fost , iar arbitrul Istvan Kovacs a oprit jocul și a cerut să se anunțe la stația de amplificare că dacă scandările vor continua va întrerupe definitiv întâlnirea.

La finalul jocului, atacantul Universității Craiova a fost scuipat de un suporter în timp ce se îndrepta spre tunelul care duce la vestiare. Baiaram a reacționat și a răspuns cu aceeași monedă, iar Comisia de Disciplină l-a suspendat pentru două meciuri.