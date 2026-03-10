Sport

Victor Angelescu l-a auzit pe Bancu după Rapid – U Craiova și a luat foc: „Ar trebui să ne abținem!”

Nicușor Bancu a cerut sancțiuni pentru Rapid după scandările rasiste ale suporterilor la adresa lui Ștefan Baiaram. Cum a reacționat Victor Angelescu.
Traian Terzian
10.03.2026 | 06:45
Victor Angelescu la auzit pe Bancu dupa Rapid U Craiova si a luat foc Ar trebui sa ne abtinem
ULTIMA ORĂ
Reacția lui Victor Angelescu după ce Nicușor Bancu a cerut sancțiuni pentru Rapid. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram a fost victima scandărilor rasiste la meciul Rapid – Universitatea Craiova. Victor Angelescu nu crede că se vor lua măsuri în acest caz, deși Nicușor Bancu a cerut sancționarea giuleștenilor.

Victor Angelescu, exclude orice fel de sancțiune pentru Rapid după scandările rasiste

În ciuda faptului că arbitrul Horațiu Feșnic a oprit partida Rapid – Universitatea Craiova, scor 1-1, din ultima etapă a sezonului regulat al SuperLigii, din cauza scandărilor rasiste, președintele ”alb-vișiniilor” nu crede că se poate ajunge la o suspendare.

ADVERTISEMENT

”Cum să ne suspende pe noi, când noi avem meciul oprit de trei partide? Nu mi s-a părut ok reacția lui Bancu de la flash-interviu. Există un protocol, iar arbitrul a folosit protocolul. S-a anunțat prin stație, există trei pași, dar nu știu ce s-a întâmplat la Tribuna a doua.

Tind să-l cred, nu știu de ce ar minți, dar arbitrul, din ce știu, nu a auzit așa ceva. Oricare ar fi, suporterii noștri sau ai Craiovei, ar trebui să ne abținem. Noi am avut bannere cu ‘mori țigane’, iar până acum s-a acceptat. Atunci înseamnă că, dacă eram Baiaram, cel mai bine mă simțeam pe Giulești. Cum putem să spunem despre Baiaram? El nu a comentat”, a declarat Angelescu, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
Digi24.ro
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel

Angelescu, deranjat de scandările rasiste

Oficialul rapidist a exclus varianta ca gruparea din Giulești să aibă ceva cu jucătorii de etnie rromă, însă a recunoscut că și dacă a fost un incident răzleț nu este normal ca astfel de lucruri să se întâmple.

Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii:...
Digisport.ro
Gata! Donald Trump a făcut anunțul despre criza care a făcut înconjurul lumii: "Tocmai am vorbit cu prim-ministrul”
ADVERTISEMENT

”Am avut o grămadă de jucători de etnie rromă care s-au simțit excepțional. Dacă Rapid ar ajunge să aibă ceva cu țiganii, am abera în emisiune și am încerca să oprim chestiile acestea. Dacă cineva i-a strigat la modul urât, nu este ceva normal și nu poate fi acceptat.

Dar de la asta până la să vii să spui chestiile acestea… dacă Rapid este suspendată pentru chestia asta, este culmea. Ce i se întâmplă lui Baiaram, jucătorilor de la Rapid li se întâmplă de ani de zile, iar mie mi s-a spus de nu știu câte ori”, a spus Victor Angelescu.

ADVERTISEMENT

Bancu a cerut sancțiuni pentru Rapid

Imediat după încheierea întâlniri dintre Rapid și Universitatea Craiova, căpitanul oltenilor a vorbit despre scandările rasiste la adresa lui Ștefan Baiaram și a precizat că așteaptă să vadă ce sancțiuni se vor dicta.

”Se întâmplă și scandările acestea, dar nu e frumos. Sper să nu se mai repete, am pățit-o și la Dinamo, acum să vedem ce se întâmplă cu cei de la Rapid, pentru că n-ar fi corect față de Ștefan Baiaram”, a afirmat Nicușor Bancu.

Baiaram, victima rasismului și cu Dinamo

Ștefan Baiaram nu este la primul meci în care este victima scandărilor rasiste venite din tribună. La partida cu Dinamo, el a fost a fost luat la țintă de fanii ”câinilor”, iar arbitrul Istvan Kovacs a oprit jocul și a cerut să se anunțe la stația de amplificare că dacă scandările vor continua va întrerupe definitiv întâlnirea.

La finalul jocului, atacantul Universității Craiova a fost scuipat de un suporter în timp ce se îndrepta spre tunelul care duce la vestiare. Baiaram a reacționat și a răspuns cu aceeași monedă, iar Comisia de Disciplină l-a suspendat pentru două meciuri.

Lovitură de teatru! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide...
Fanatik
Lovitură de teatru! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat sâmbătă în locul unei partide de play-off. Programul complet din weekend
Iuliu Mureșan a făcut liniște în vestiar după CFR Cluj – Dinamo 2-0:...
Fanatik
Iuliu Mureșan a făcut liniște în vestiar după CFR Cluj – Dinamo 2-0: ”Le-am mai dat ceva bani”. Cu cine se luptă la titlu
Cu ce „under” va juca Mirel Rădoi la FCSB? Adi Ilie vine cu...
Fanatik
Cu ce „under” va juca Mirel Rădoi la FCSB? Adi Ilie vine cu o propunere surpriză și face primul 11 în 4-4-2. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Conducerea Universității Craiova a rupt tăcerea după ce Mirel Rădoi a semnat cu...
iamsport.ro
Conducerea Universității Craiova a rupt tăcerea după ce Mirel Rădoi a semnat cu rivala FCSB
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!