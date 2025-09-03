Sport

Victor Angelescu, lăsat mască de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „Prima dată nu îți vine să crezi”. Care ar fi însă partea bună pentru adversari

Victor Angelescu, președintele Rapidului, a fost uluit de faptul că fostul jucător al lui Chelsea, Kurt Zouma, a semnat cu CFR Cluj.
Bogdan Mariș
03.09.2025 | 21:45
Victor Angelescu lasat masca de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj Prima data nu iti vine sa crezi Care ar fi insa partea buna pentru adversari
Victor Angelescu a vorbit despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj. FOTO: colaj Fanatik

Kurt Zouma, câștigător de Champions League cu Chelsea, a semnat cu vicecampioana României, CFR Cluj, mutarea fiind dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Victor Angelescu, președintele celor de la Rapid, a fost șocat de faptul că fundașul francez a ajuns în Superliga României.

Victor Angelescu, șocat de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj

Victor Angelescu a declarat că transferul este unul extraordinar pentru CFR Cluj, singurul aspect pozitiv pentru adversari fiind faptul că Zouma evoluează pe postul de fundaș central, nefiind un fotbalist ofensiv, precum fostul său coechipier de la echipa națională, Dimitri Payet. „Da, ce să putem să spunem? Unul dintre cei mai mari jucători care au jucat în campionatul României.

Vârsta e ok, cred că e o lovitură mare, dacă nu are probleme fizice, ar trebui să fie unul dintre cei mai buni jucători din campionatul nostru, dacă nu cel mai bun. E bine că e fundaș și nu e un vreun Dimitri Payet, să îți facă diferența. Prima dată nu îți vine să crezi, zici că vine pentru că are vreo problemă.

Dar nu pare să aibă vreo problemă. E o lovitură de imagine sută la sută, nici nu se pune problema. Dacă nu are vreo problemă medicală, Kurt Zouma nu are cum să nu joace bine în România. E o lovitură de imagine foarte bună dată de CFR, dacă nu are vreo problemă medicală e clar că îi ajută și din punct de vedere fotbalistic”, a afirmat oficialul giuleștenilor pentru Prima Sport.

Cum au arătat ultimii ani din cariera lui Kurt Zouma

Kurt Zouma (30 de ani) a petrecut o perioadă frumoasă la Chelsea, alături de care a cucerit Champions League, două titluri în Premier League, Cupa Ligii Angliei și Supercupa Europei. Francezul a părăsit echipa în 2021, fiind achiziționat de West Ham United pentru aproximativ 35 de milioane de euro.

După două sezoane în care a evoluat constant, Zouma a fost împrumutat în stagiunea 2024-2025 la formația saudită Al Orobah, care a retrogradat în divizia secundă. Zouma a revenit la West Ham la finalul sezonului, însă gruparea din Premier League a decis să nu îi prelungească înțelegerea, iar acesta a devenit jucător liber. Imaginea fundașului francez a fost puternic afectată de un incident din 2022, când acesta a fost filmat de fratele său în timp ce își maltrata pisica.

  • 10 milioane de euro este cota actuală al lui Kurt Zouma
  • 11 selecții are fundașul la prima reprezentativă a Franței, pentru care a înscris și un gol
