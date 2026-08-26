Victor Angelescu face zeci de mii de euro la poker! Acționarul Rapidului, în cărți pentru un premiu uriaș la un mega turneu în Barcelona

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Vorbim despre un main event considerat dintre cele mai importante turnee de poker din Europa. Angelescu a ajuns până în Ziua 4 a competiției, astfel că se luptă pentru premiile uriașe puse în joc. Vorbim de sute de mii de euro pentru primii jucători, însă acționarul de la Rapid mai are de tras până acolo.

Victor Angelescu participă la un mega turneu de Poker la Barcelona și speră să dea marea lovitură!

Momentan, la ultima actualizare, Angelescu se afla pe locul 30, o poziție care i-ar aduce în conturi aproximativ 30.350 de euro. Miza va crește progresiv, dacă rapidistul va urca în clasament. Trebuie menționat că până acum Zeița Fortuna l-a ajutat pe Angelescu, care în urmă cu câteva ore era la un pas de eliminare. Au mai rămas doar 47 de jucători la această oră, restul fiind eliminați!

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A fost readus în joc de o pereche de ași, astfel că a urcat de pe locul 63 până pe 30. Acționarul Rapidului intrase în Ziua 4 cu 225.000 de fise, fiind pe locul 63 din 67 de jucători rămași în competiție. Momentul care l-a readus în turneu a avut loc într-un duel cu chinezul Xiaosheng Zheng. Acesta a mărit miza dintr-o poziție timpurie, iar răspunsul lui Angelescu a fost „all-in” din small blind cu toate 345.000 de fisele pe care le avea.

Zheng a acceptat duelul, însă Angelescu a avut o mână aproape perfectă: doi ași, practic cea mai puternică pereche de start din Texas Hold’em. Chinezul, în schimb, avea as și damă. A fost o revenire spectaculoasă în turneu după ce pe masă au venit 9, 4, 10, K și încă un 10, astfel că adversarul nu a putut să găsească nicio combinație care să depășească perechea de ași.

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. Turneul la care participă acționarul Rapidului nu este unul oarecare! EPT Barcelona 2026 se desfășoară la Casino Barcelona și a atras 1.823 de jucători. La o taxă de participare de 5.300 de euro, fondul total de premiere depășește 8,8 milioane de euro.

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Victor Angelescu poate pleca acasă cu 1,3 milioane de euro dacă reușește să câștige turneul

Dacă Angelescu își va continua forma bună și va reuși să câștige turneul poate pleca acasă cu 1,3 milioane de euro. Locul secund e recompensat cu 857.000 de euro, iar locul t3 cu 612.000 de euro. Desigur, drumul până acolo e lung și va fi nevoie și de Zeița Fortuna care să vegheze pe umărul acționarului rapidist.

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Reamintim că Victor : în 2024 a terminat pe locul 179 la Estrellas High Roller din cadrul EPT Barcelona, primind 4.900 de euro, în timp ce la EPT Praga a ocupat locul 241 și a încasat 3.290 de euro. Cea mai bună clasare a anului pentru Angelescu a ost locul 55 în EPT Mystery Bounty, unde a câștigat 4.700 de euro.