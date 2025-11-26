Victor Angelescu nu a avut milă de jucători după CFR Cluj – Rapid 3-0: „Atitudine proastă! Nu i-am simțit că pot să revină”

ADVERTISEMENT

În primă fază, acționarul minoritar al clubului din Giulești a fost întrebat din nou cum se poziționează față de faptul că echipa a reușit până acum în aces sezon să își creeze destul de puține ocazii mari de gol, pe care le-a fructificat însă aproape la maximum. Ulterior, a vorbit și despre partida din Gruia.

Ce l-a nemulțumit cel mai mult pe Victor Angelescu după meciul CFR Cluj – Rapid 3-0

Angelescu s-a declarat nemulțumit în primul rând de atitudinea arătată de jucători în repriza secundă. Atunci, a punctat el, fotbaliștii lui Gâlcă nu au dat semne că ar fi determinați să încerce măcar să întoarcă soarta jocului. Pe de altă parte însă, oficialul giuleștenilor a mai transmis și că nu își dorește să se exagereze mai mult decât este cazul vizavi de efectele acestui eșec usturător de la Cluj-Napoca.

„Cred că ne-am făcut meciurile ușoare. Am avut în sezonul trecut niște ratări uluitoare. Trăgeam foarte mult la poartă, nu reușeam să înscriem. Eu sunt mulțumit de ce am văzut. Normal că ne dorim să avem mai multe (n.r. șuturi pe poartă), dar ne interesează câte goluri am dat, câte am primit.

(n.r. Despre meciul cu CFR Cluj) M-a nemulțumit că am avut o atitudine proastă în a doua repriză, nu i-am simțit să creadă că pot să revină. A fost un rezultat care normal că nu ne mulțumește. Totuși cred că ne arată mai repede ce greșeli am făcut decât dacă era 1-0. E clar că și noi avem multe lucruri de îmbunătățit.

Nu stăm doar într-un jucător, toată echipa a făcut un meci slab. Cel mai bun jucător a fost după mine Aioani, chiar dacă a făcut gafa aia. Toată echipa a prins un meci prost. E un meci slab prins de noi, normal că suntem foarte atenți, suntem foarte nemulțumiți, dar în același timp nu facem înmormântare. Trebuie să vedem ce am greșit și meciul următor să câștigăm”, a spus Victor Angelescu la

Ce așteaptă Victor Angelescu de la jucătorii Rapidului în perioada imediat următoare

Cu aceeași ocazie, acționarul minoritar al clubului din Giulești a mai transmis și că își dorește ca în meciurile următoare să demonstreze că a fost doar un accident.

E foarte important ce facem în următoarele meciuri, trebuie să arătăm ca o echipă care se bate acolo sus. E foarte important pentru mine meciul următor, cu Csikszereda, să arătăm că a fost doar un meci slab. Mai contează și cu cine joci”, a mai spus Victor Angelescu.