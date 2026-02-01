Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte când a vorbit despre decizia controversată a arbitrului la Rapid – U Cluj 0-2. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid a pierdut cu U Cluj, scor 0-2, în etapa a 24-a din SuperLiga. Al doilea gol al ardelenilor, marcat din penalty de Dan Nistor, a stârnit mari controverse. Victor Angelescu nu e de acord nici măcar cu

Victor Angelescu a contestat penalty-ul din Rapid – U Cluj 0-2

Rapid a avut o prestație modestă în fața lui U Cluj, care s-a impus în Giulești cu scorul de 2-0. Golurile ardelenilor au fost marcate de Oucasse Mendy (67) și Dan Nistor (85-penalty). .

„Până la penalty, arbitrajul mi s-a părut bun. Nu au fost faze controversate. Penalty nu e. 100% nu e penalty. Sare și își lasă piciorul ca să fie atins. Acolo este simulare clară. Pe direct și mie mi s-a părut penalty. De pe stadion, după cum s-a văzut faza, părea că Aioani l-a faultat, dar uitându-mă la reluări, e clar că nu e penalty.

Am spus-o, au spus-o și jucătorii la declarații, nu din cauza asta am pierdut. Dar nu se știe. Era minutul 84-85, mai aveam zece minute, poate reușeam să egalăm. Dar, asta este. Noi trebuie să ne uităm la jocul nostru și aseară trebuia să facem mai mult”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine a arbitrat Rapid – U Cluj 0-2

La partida din Giulești, CCA a delegat un arbitru care nu este purtător de ecuson FIFA. Este vorba despre Florin Andrei, din Târgu Mureș. Asistenții săi au fost Mircea Grigoriu (București) și Imre-Laszlo Bucsi (Sf. Gheorghe).

În rolul celui de-al patrulea oficial a fost distribuit Horia Mladinovici (București). Brigada lui Florin Andrei de pe Giulești a fost ajutată din camera VAR de Cătălin Popa (Pitești) și Claudiu Marcu (Constanța).