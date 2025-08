Victor Angelescu, o nouă replică în scandalul cu Leo Grozavu: „N-au ajuns în careu! Am dreptul să îmi dau cu părerea oricând”

în ultimul meci al etapei cu numărul 4 din Superligă, însă , din cauza unor decizii controversate de arbitraj. Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a reacționat după ultimele afirmații făcute de tehnician.

Cum a reacționat Victor Angelescu după ultimele afirmații făcute de Leo Grozavu

Victor Angelescu a afirmat că victoria obținută de Rapid nu poate fi pusă la îndoială, deoarece arbitrajul ar fi favorizat-o pe FC Botoșani în mai multe rânduri. Oficialul giuleștenilor i-a oferit o replică dură antrenorului Leo Grozavu.

„Nu e ok declarația pe care a dat-o la finalul meciului și eu, ca președinte de club și acționar, am dreptul să îmi dau oricând cu părerea despre cineva care atacă echipa Rapid. Declarația de la finalul meciului, ‘Dacă așa au ajuns să se tragă liniile în Giulești’, nu este o declarație ok din partea unui antrenor. Mai ales într-un meci în care a fost extrem de avantajat. Nu îi dau eu lecții.

S-a văzut foarte clar că a existat penalty clar, este penalty și la Onea. Lovitura liberă din care au dat gol nu trebuia să existe. A declarat că trebuia să-i batem cu 2-0, 3-0, cu atât îi băteam, dacă nu inventa o lovitură liberă. N-au ajuns la noi în careu. Am fost la meci, m-am uitat, n-au avut ocazii, nu trebuie să fi fost Ovidiu Herea sau Gheorghe Hagi să-mi dau seama că nu a avut Botoșaniul ocazii.

Nu este ok ceea ce a declarat, înţeleg frustrarea, dar nu poţi să vii să dai declaraţii de genul, este clar un atac. Nu am tras noi liniile, nu vin eu să vorbesc despre cum au fost trase liniile de un soft”, a declarat Victor Angelescu la .

Arbitaj controversat la Rapid – FC Botoșani 2-1

. Cristian Manea, care i-a oferit pasa decisivă fotbalistului francez, a plecat dintr-o poziție suspectă de offside, iar tehnicianul oaspeților a afirmat cu tărie că decizia din camera VAR a fost greșită.

De cealaltă parte, Rapid a solicitat o lovitură de la 11 metri la un duel între Pavlovic și Onea în prima repriză, iar giuleștenii au acuzat și faptul că lovitura liberă din care Hervin Ongenda a redus din diferență pentru FC Botoșani a fost acordată incorect.