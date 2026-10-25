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Victor Angelescu, prima reacție după FCSB – Rapid 4-1: „Execrabil! Doar o echipă a existat pe teren”

Alex Bodnariu
25.10.2026 | 11:45
Victor Angelescu prima reactie dupa FCSB Rapid 41 Execrabil Doar o echipa a existat pe teren
EXCLUSIV FANATIK
„Nu am fost pe teren!”. Victor Angelescu, reacție devastatoare după FCSB – Rapid 4-1
Victor Angelescu nu și-a menajat jucătorii după dezastrul cu FCSB! „Cel mai slab meci!”. Ce trebuie să facă imediat Daniel Pancu după dezamăgirea de pe Arena Națională
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Rapid a suferit o înfrângere usturătoare în derby-ul cu FCSB, scor 1-4. Victor Angelescu a oferit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, prima reacție după eșecul de pe Arena Națională. Președintele giuleștenilor s-a declarat profund dezamăgit de prestația echipei sale.

Victor Angelescu a răbufnit după umilința Rapidului cu FCSB! „Execrabil! Pur și simplu”

Victor Angelescu a vorbit în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA, despre înfrângerea categorică suferită de Rapid în derby-ul cu FCSB, scor 1-4. Președintele formației giuleștene s-a declarat total dezamăgit de prestația echipei sale, în special de ceea ce s-a întâmplat în repriza secundă. Deși Rapid a intrat în avantaj la pauză, după golul marcat de Filip Stojilkovic în minutul 11, giuleștenii au fost dominați de adversari și au încasat patru goluri în numai 23 de minute.

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„Am făcut un meci foarte slab, e clar. A doua repriză a fost execrabilă. Pur și simplu, nu am fost pe teren în partea a doua. E clar cel mai slab meci făcut de noi. Trebuie să le dăm credit celor de la FCSB. Au fost mai buni decât noi. Nu îmi explic, cel puțin, a doua repriză. Am avut mulți jucători care ieri nu au fost în formă. Daniel se va uita la acest meci și va trage concluziile. Am arătat rău, e clar. Nici prima repriză nu a fost ce trebuia”, a precizat Victor Angelescu, președintele Rapidului, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu am fost pe teren!”. Victor Angelescu, reacție devastatoare după FCSB – Rapid 4-1

Președintele Rapidului a recunoscut că dezamăgirea este cu atât mai mare cu cât FCSB a fost echipa net superioară în derby-ul de pe Arena Națională. În opinia oficialului giuleștean, repriza secundă a fost una fără istoric, în condițiile în care pe teren a existat, practic, o singură echipă. „Supărat, nu surprins. Mă așteptam să intrăm altfel în repriza secundă. Conduceam, dar nu controlam jocul. FCSB, după ce am înscris, a venit peste noi. Mă așteptam la altceva după pauză. Trebuia să schimbăm ceva. FCSB controla meciul.

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Nu mă așteptam să facem o repriză atât de slabă și să luăm patru goluri. Am spus, noi, în derby-ul cu Dinamo, am fost echipa mai bună, deși am pierdut. Aseară… nu avem ce să spunem. Ne-a dominat FCSB din toate punctele de vedere. În repriza secundă a fost doar o echipă pe teren. Ieri am făcut un meci foarte slab ca joc”, a mai spus Victor Angelescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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