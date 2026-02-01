Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Victor Angelescu, prima reacție după Rapid – U Cluj 0-2: „A fost un meci ciudat”. Ce spune despre tripleta Moruțan, Dobre, Petrila. Exclusiv

Victor Angelescu a reacţionat după înfrângerea Rapidului cu U Cluj. Preşedintele a dezvăluit că urmează să aibă o discuţie cu Gâlcă şi a vorbit despre tripleta Moruțan, Dobre, Petrila.
Marian Popovici
01.02.2026 | 12:36
Victor Angelescu prima reactie dupa Rapid U Cluj 02 A fost un meci ciudat Ce spune despre tripleta Morutan Dobre Petrila Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Victor Angelescu, prima reacție după Rapid - U Cluj 0-2: „A fost un meci ciudat”. Ce spune despre tripleta Moruțan, Dobre, Petrila. Sursa: colaj Fanatik
Rapid a cedat în Giuleşti în faţa celor de la U Cluj, scor 0-2. A fost a patra victorie consecutivă a „şepcilor roşii” pe terenul Rapidului, golurile fiind marcate de Mendy şi Nisor, din lovitură de pedeapsă.

Victor Angelescu, reacţie după Rapid – U Cluj 0-2: „A fost un meci ciudat!”

Victor Angelescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGAmeciul cu U Cluj a fost unul ciudat. Preşedintele Rapidului nu face dramă după acest eşec, dar va avea o discuţie cu Costel Gâlcă şi staff-ul:

„A fost un meci ciudat. Prima repriză, foarte echilibrată. Până la golul lor am făcut un meci bun. Am luat gol din fază fixă şi de acolo a trebuit să riscăm. Am avut ocazii şi noi şi ei, dar aşa s-a scris istoria meciului.

Chiar înainte de golul lor, mi s-a părut că jucăm mult mai bine. Dar dacă nu înscrii când ai şansa cu o echipă ca U Cluj, eşti pedepsit. Golurile se dau, fie că e fază fixă sau altceva. Noi ar fi trebuit să înscriem, nu avem voie să ratăm asemenea ocazii. Dacă nu dăm gol noi… 

U Cluj are un lot foarte bun, este o echipă de play-off. Dar, cumva mă aşteptam să înscriem pentru că am început foarte bine repriza a doua. Speram să se întâmple ca la UTA, să şi concretizăm. Voiam să întoarcem rezultatul, ne-am grăbit, asta e.

Nu avem de ce să facem o dramă. Dar e frustrant că ce am câştigat la UTA am pierdut acasă cu Universitatea Cluj. Era clar că nu vom câştiga toate meciurile până la final, nu avem de ce să facem dramă.

Dar ar fi trebuit să avem o evoluţie mai bună. O să avem o discuţie cu jucătorii, cu antrenorii şi trebuie să trecem peste acest hop. Nu avem timp de lamentări”, a spus Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

Vor juca împreună Dobre, Petrila şi Moruţan?

Preşedintele Rapidului a dezvăluit că tripleta Dobre, Moruţan, Petrila poate să joace împreună, dar nu se va întâmpla asta în fiecare meci pentru că Rapidul are un lot valoros numeric şi valoric:

„A fost o decizie a lui Costel Gâlcă. Dar toată lumea ar trebui să ştie că avem foarte multe meciuri şi trebuie să se facă o strategie. Avem peste câteva zile meci la Sibiu, apoi cu Petrolul şi un meci foarte important cu CFR Cluj.

Va fi rulat tot lotul. Nu ai cum să joci cu acelaşi prim 11 în fiecare meci. Se poate juca cu toţi trei: Petrila, Moruţan şi Dobre. S-au creat anumite ocazii, dar sigur vor juca toţi trei.

Nu ştiu dacă au cum să joace Petrila, Dobre şi Moruţan patru meciuri la rând. Avem un lot numeros, trebuie a toţi jucătorii să fie fit. Cei care vin de pe bancă sunt foarte aproape de nivelul titularilor. Şi la mijloc şi în atac.

Vor juca şi toţi trei, vom avea şi meciuri care trebuie abordate altfel… Am avut două ocazii mari în repriza a doua, ne-am precipitat după ce am luat gol”, a spus Angelescu.

Victor Angelescu, prima reacție după Rapid - U Cluj 0-2: „A fost un meci ciudat”

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
